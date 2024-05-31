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1 июня, 2024
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Представлены тонкие смартфоны Vivo S19 и S19 Pro с емкими батареями и мощными камерами

Vivo S19 Vivo S19 Pro

В Китае состоялась презентация серии смартфонов среднего уровня Vivo S19, в которую вошли две модели. Особенностью устройств, S19 и S19 Pro, стали емкие аккумуляторы, несмотря на небольшую толщину корпуса. У старшей модели она составляет 7,58 мм, а у младшей — всего 7,19 мм. Кроме того, смартфоны получили продвинутые камеры.

Vivo S19 Vivo S19 Pro

Обе модели получили одинаковые характеристика экрана, но у базового варианта он плоский, а у Pro-версии — изогнутый. Это 10-битный 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. Частота ШИМ составляет 2160 Hz. Для защиты используется стекло Diamond Shield.

Vivo S19
Vivo S19 Pro

Vivo S19 построен на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8, 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 2.2 — 256 или 512 Gb. Основная камера в смартфоне двойная, с датчиками на 50 Мп (Samsung GNJ, 1/1,56″, f/1.88, OIS+EIS) и 8 Мп модулем с широкоугольным объективом (OV08D10, 1/4″, f/2.2). Разрешение фронтальной камеры составляет 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, автофокус). Для обеих камер заявляется поддержка съемки видео в формате 4K@30fps.

Vivo S19 Vivo S19 Pro

Смартфон оснащен емкой батарей на 6000 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт. Технология Vivo Blue Ocean позволила увеличить энергетическую плотность аккумулятора до 809 Вт·ч/л. Одновременно с увеличенной плотностью компания на 16,6% сократила размер батареи по сравнению с обычными аккумуляторами той же емкости.

В основе Vivo S19 Pro лежит процессор MediaTek Dimensity 9200+, объем ОЗУ LPDDR5X – 8, 12 или 16 Gb, ПЗУ UFS 3.1 — 256 или 512 Gb. Тройная основная камера включает следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX921, 1/1,56″, f/1.88, OIS+EIS), широкоугольный объектив на 8 Мп (OV08D10, 1/4″, f/2.2) и телеобъектив на 12 Мп (Sony IMX816, 1/2.93″, f/1.85, оптический зум 2x, OIS). Фронтальная камера такая же, как у базовой модели. Также для обоих камер заявляется поддержка режима записи видео 4K@30fps.

Аппарат получил аккумулятор немного меньшей емкости, чем у Vivo S19, которая составляет 5500 мА·ч, что все равно больше, чем у многих других смартфонов, имеющих аналогичную толщину корпуса. В батарее тоже используется технология Blue Ocean. Мощность быстрой проводной зарядки также составляет 80 Вт.

Оба смартфона имеют поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 у базовой модели (Bluetooth 5.3 у Pro-версии), две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-C, NFC, GPS и ИК-пульт. Vivo S19 Pro получил стереодинамики и защиту IP68/IP69 (устройство может выдерживать воздействие горячей воды). Габариты и вес: 164,16 x 74,93 x 7,58 мм, 192 гр. У Vivo S19 стереодинамиков нет, а защита по стандарту IP64 (от воды и пыли). Габариты и вес: 163,62 x 75,68 x 7,19 мм, 193 гр. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический). Оба устройства работают под управлением ОС Android 14 с интерфейсом OriginOS 4.

Цены на Vivo S19: 8/256 Gb — $345, 12/256 Gb — $360, 12/512 Gb — $415, 16/512 Gb — $455. Цены на Vivo S19 Pro: 8/256 Gb — $455, 12/256 Gb — $485, 12/512 Gb — $525, 16/512 Gb — $550. Оба смартфона поступят в продажу в Китае 7 июня.

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