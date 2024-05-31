Представлены тонкие смартфоны Vivo S19 и S19 Pro с емкими батареями и мощными камерами

В Китае состоялась презентация серии смартфонов среднего уровня Vivo S19, в которую вошли две модели. Особенностью устройств, S19 и S19 Pro, стали емкие аккумуляторы, несмотря на небольшую толщину корпуса. У старшей модели она составляет 7,58 мм, а у младшей — всего 7,19 мм. Кроме того, смартфоны получили продвинутые камеры.

Обе модели получили одинаковые характеристика экрана, но у базового варианта он плоский, а у Pro-версии — изогнутый. Это 10-битный 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. Частота ШИМ составляет 2160 Hz. Для защиты используется стекло Diamond Shield.

Vivo S19 построен на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8, 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 2.2 — 256 или 512 Gb. Основная камера в смартфоне двойная, с датчиками на 50 Мп (Samsung GNJ, 1/1,56″, f/1.88, OIS+EIS) и 8 Мп модулем с широкоугольным объективом (OV08D10, 1/4″, f/2.2). Разрешение фронтальной камеры составляет 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, автофокус). Для обеих камер заявляется поддержка съемки видео в формате 4K@30fps.

Смартфон оснащен емкой батарей на 6000 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт. Технология Vivo Blue Ocean позволила увеличить энергетическую плотность аккумулятора до 809 Вт·ч/л. Одновременно с увеличенной плотностью компания на 16,6% сократила размер батареи по сравнению с обычными аккумуляторами той же емкости.

В основе Vivo S19 Pro лежит процессор MediaTek Dimensity 9200+, объем ОЗУ LPDDR5X – 8, 12 или 16 Gb, ПЗУ UFS 3.1 — 256 или 512 Gb. Тройная основная камера включает следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX921, 1/1,56″, f/1.88, OIS+EIS), широкоугольный объектив на 8 Мп (OV08D10, 1/4″, f/2.2) и телеобъектив на 12 Мп (Sony IMX816, 1/2.93″, f/1.85, оптический зум 2x, OIS). Фронтальная камера такая же, как у базовой модели. Также для обоих камер заявляется поддержка режима записи видео 4K@30fps.

Аппарат получил аккумулятор немного меньшей емкости, чем у Vivo S19, которая составляет 5500 мА·ч, что все равно больше, чем у многих других смартфонов, имеющих аналогичную толщину корпуса. В батарее тоже используется технология Blue Ocean. Мощность быстрой проводной зарядки также составляет 80 Вт.

Оба смартфона имеют поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 у базовой модели (Bluetooth 5.3 у Pro-версии), две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-C, NFC, GPS и ИК-пульт. Vivo S19 Pro получил стереодинамики и защиту IP68/IP69 (устройство может выдерживать воздействие горячей воды). Габариты и вес: 164,16 x 74,93 x 7,58 мм, 192 гр. У Vivo S19 стереодинамиков нет, а защита по стандарту IP64 (от воды и пыли). Габариты и вес: 163,62 x 75,68 x 7,19 мм, 193 гр. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический). Оба устройства работают под управлением ОС Android 14 с интерфейсом OriginOS 4.

Цены на Vivo S19: 8/256 Gb — $345, 12/256 Gb — $360, 12/512 Gb — $415, 16/512 Gb — $455. Цены на Vivo S19 Pro: 8/256 Gb — $455, 12/256 Gb — $485, 12/512 Gb — $525, 16/512 Gb — $550. Оба смартфона поступят в продажу в Китае 7 июня.