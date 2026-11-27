Японская компания Canon официально объявила о возвращении в сегмент систем для литографии на базе фторида аргона (ArF), представив новый сканер FPA-6300AS6. Установка предназначена для выпуска микросхем памяти, силовых полупроводников, различных датчиков и других чипов, создаваемых по зрелым техпроцессам. Прием заказов и продажи оборудования стартуют в начале декабря 2026 года.

FPA-6300AS6 стала первой за 24 года новинкой Canon в категории систем сухой ArF-литографии — предыдущую модель FPA-6000AS4 компания выпустила еще в 2002 году. Подобные установки применяют источник излучения с длиной волны 193 нм для переноса топологии схемы на кремниевую пластину, обеспечивая более тонкий рисунок по сравнению с KrF-сканерами (248 нм). Даже на фоне активного внедрения передовой EUV-литографии такие сканеры сохраняют высокую востребованность при массовом выпуске памяти, датчиков изображения и автомобильных компонентов.

Новинка построена на базе проверенной платформы KrF-сканера FPA-6300ES6a, однако инженеры Canon оснастили ее новым проекционным объективом с числовой апертурой (NA) 0,93, усовершенствованной подсистемой освещения и модернизированной платформой для перемещения кремниевых пластин. Установка обеспечивает разрешение от 65 нм и ниже, точность совмещения слоев до 4 нм и производительность до 235 пластин в час. Кроме того, сканер поддерживает работу с подложками разной толщины и размеров, совмещение по обратной стороне пластины и интеграцию с фирменной платформой мониторинга Lithography Plus.

Решение Canon вновь выйти в этот сегмент продиктовано сразу двумя факторами: растущим спросом на чипы зрелых техпроцессов и напряженностью в цепочках поставок полупроводникового оборудования, где производители ищут альтернативу установкам нидерландской ASML. Микросхемы, выпускаемые на подобных сканерах, широко применяются в электромобилях, промышленной автоматике, системах управления питанием, фотосенсорах и инфраструктуре дата-центров. Стоимость FPA-6300AS6 производитель не раскрывает — как правило, она определяется индивидуальными контрактами с фабриками. С выходом новинки линейка литографических решений Canon теперь охватывает все ключевые оптические стандарты (i-line, KrF и сухой ArF), а также системы нанопечатной литографии.