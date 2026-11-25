Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для хранения данных, сетевых технологий и защиты информации, представила новую серию NAS с уменьшенной глубиной корпуса 12 дюймов — TS-h1065eU и TS-h1065eU-RP. Новые модели оснащены восемью отсеками для 3,5” накопителей и двумя слотами PCIe NVMe для SSD E1.S/M.2 с широкими возможностями расширения. Они обеспечивают большую емкость хранения, высокую производительность и гибкость масштабирования в компактном корпусе формата 2U. Устройства идеально подходят для малого и среднего бизнеса, а также для развертывания периферийной инфраструктуры в условиях ограниченного пространства.

«QNAP продолжает совершенствовать свою эксклюзивную линейку NAS с уменьшенной глубиной корпуса, помогая компаниям создавать системы хранения, обеспечивающие оптимальный баланс между емкостью, производительностью и защитой данных в условиях ограниченного пространства, — отметил Шон Тенг (Sean Teng), менеджер по продуктам QNAP. — Серия TS-h1065eU разработана для пользователей, которым необходимы большая емкость хранения, высокая производительность кэширования и безопасность данных. Она обеспечивает оптимальный баланс между долгосрочной стабильностью и общей экономической эффективностью».

Основные особенности TS-h1065eU/TS-h1065eU-RP

Высоконадежная система хранения на базе ZFS. Операционная система QuTS hero, основанная на ZFS, поддерживает самовосстановление, дедупликацию и сжатие данных в режиме реального времени, а также SnapSync для аварийного восстановления и защиту данных по технологии WORM, обеспечивающую их неизменность. Это позволяет одновременно оптимизировать производительность SSD при выполнении критически важных рабочих нагрузок.

Операционная система QuTS hero, основанная на ZFS, поддерживает самовосстановление, дедупликацию и сжатие данных в режиме реального времени, а также SnapSync для аварийного восстановления и защиту данных по технологии WORM, обеспечивающую их неизменность. Это позволяет одновременно оптимизировать производительность SSD при выполнении критически важных рабочих нагрузок. Корпус 2U глубиной 12 дюймов позволяет сэкономить 38% пространства в стойке. Благодаря глубине всего 30,48 см (12 дюймов) NAS этой серии можно легко устанавливать в неглубокие стойки, периферийные системы хранения или помещения с ограниченным пространством, такие как центры обработки данных, AV-комнаты и диспетчерские помещения систем видеонаблюдения, максимально эффективно используя доступное пространство.

Благодаря глубине всего 30,48 см (12 дюймов) NAS этой серии можно легко устанавливать в неглубокие стойки, периферийные системы хранения или помещения с ограниченным пространством, такие как центры обработки данных, AV-комнаты и диспетчерские помещения систем видеонаблюдения, максимально эффективно используя доступное пространство. Память DDR5 обеспечивает производительность и надежность. Устройства оснащены высокопроизводительной энергоэффективной памятью DDR5 с возможностью расширения до 16 ГБ и поддерживают In-Band ECC (IBECC), что дополнительно повышает целостность данных и стабильность системы.

Устройства оснащены высокопроизводительной энергоэффективной памятью DDR5 с возможностью расширения до 16 ГБ и поддерживают In-Band ECC (IBECC), что дополнительно повышает целостность данных и стабильность системы. Процессор Intel нового поколения с четырьмя ядрами и графическим ускорителем iGPU. В основе устройств — четырехъядерный процессор с тактовой частотой до 3,6 ГГц в режиме ускорения. Он поддерживает аппаратное ускорение шифрования AES-NI и оснащен интегрированной графикой Intel (iGPU) для декодирования видео, ускорения вывода изображения и ускорения ИИ-инференса с помощью Intel OpenVINO (например, при распознавании лиц). Это повышает эффективность приложений видеонаблюдения и мультимедиа.

В основе устройств — четырехъядерный процессор с тактовой частотой до 3,6 ГГц в режиме ускорения. Он поддерживает аппаратное ускорение шифрования AES-NI и оснащен интегрированной графикой Intel (iGPU) для декодирования видео, ускорения вывода изображения и ускорения ИИ-инференса с помощью Intel OpenVINO (например, при распознавании лиц). Это повышает эффективность приложений видеонаблюдения и мультимедиа. Гибкие возможности расширения системы хранения. С помощью карты расширения QXP-40G2UC можно подключить два устройства расширения хранилища USB 4 JBOD TL-R1210TC4-RP, добавив до 24 дополнительных жестких дисков для удовлетворения растущих потребностей в хранении данных и долгосрочном резервном копировании.

Широкие возможности сетевого подключения и гибкого расширения системы хранения. Предусмотрены два порта 2.5GbE и два слота E1.S/M.2 PCIe NVMe, которые можно настроить для использования SSD в качестве кэша или высокоскоростных пулов хранения. В сочетании с сетевой картой расширения QXG-ES10G1T E1.S это обеспечивает переход на 10GbE. Технологии Port Trunking и SMB Multichannel дополнительно увеличивают пропускную способность, удовлетворяя потребности в высокопроизводительной передаче данных, быстром доступе к большим файлам, а также операциях резервного копирования и восстановления. Для гибкого расширения также предусмотрен слот PCIe, позволяющий установить двухпортовую сетевую карту 10GbE, карту расширения системы хранения или карту QM2 M.2 SSD.

Идеальное решение для видеонаблюдения, ИИ-распознавания лиц и периферийной записи видео. Благодаря жестким дискам большой емкости и аппаратному ускорению обработки видео с помощью iGPU устройства идеально подходят для развертывания системы видеонаблюдения QVR от QNAP, позволяющей централизованно управлять потоками с нескольких камер, запускать интеллектуальные приложения видеонаблюдения и обеспечивать сохранность видеозаписей. В сочетании с механизмом инференса Intel OpenVINO графический процессор iGPU берет на себя часть задач ИИ-аналитики видео, снижая нагрузку на CPU и ускоряя работу QVR Face для распознавания лиц в реальном времени, QVR Human для обнаружения и подсчета людей, а также QVR Smart Search для быстрого поиска видеозаписей.

Благодаря жестким дискам большой емкости и аппаратному ускорению обработки видео с помощью iGPU устройства идеально подходят для развертывания системы видеонаблюдения QVR от QNAP, позволяющей централизованно управлять потоками с нескольких камер, запускать интеллектуальные приложения видеонаблюдения и обеспечивать сохранность видеозаписей. В сочетании с механизмом инференса Intel OpenVINO графический процессор iGPU берет на себя часть задач ИИ-аналитики видео, снижая нагрузку на CPU и ускоряя работу QVR Face для распознавания лиц в реальном времени, QVR Human для обнаружения и подсчета людей, а также QVR Smart Search для быстрого поиска видеозаписей. Резервирование блоков питания для стабильной работы системы. Модель TS-h1065eU-RP оснащена двумя резервируемыми блоками питания, что снижает риск перебоев электропитания и повышает непрерывность бизнес-процессов, обеспечивая стабильную работу без прерываний.

Оформить заявку на приобретение новых NAS и можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена устройств с гарантией на 3 года с возможностью платного продления до 5 лет на условиях MSRP составляет: TS-h1065eU-8G — 3,499 AZN, TS-h1065eU-RP-8G — 4,099 AZN.