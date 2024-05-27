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27 мая, 2024
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В Google Play теперь можно дарить приложения другим пользователям

Google Play

В магазине приложений Google Play появилась опция, позволяющая попросить родственника или друга оплатить покупку вместо себя, сообщает издание Android Authority.

Кнопка «Попросить оплатить другого» была добавлена на страницу выбора способа оплаты. Как только человек нажмет кнопку, появится окно с предложением поделиться ссылкой на оплату, которую можно отправить своему другу или близкому в приложении «Сообщения», на почту или в мессенджеры. Ссылка включает в себя название приложения и его цену, список методов оплаты при этом стандартный. Она будет действительна в течение 24 часов, после чего ее необходимо будет обновить.

Попросить оплатить покупку приложения можно любого человека, даже если он не входит в семейную библиотеку или семейную группу для обмена приложениями. Функция не работает с подписками.

Пока что нововведение доступно в Индии и еще в нескольких странах, но в скором времени оно появится у пользователей Android по всему миру.

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