Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали скорый запуск функции Travel eSIM. Нововведение позволит пользователям приобретать и активировать виртуальные SIM-карты для доступа к мобильному интернету в зарубежных поездках непосредственно внутри приложения, не прибегая к сторонним сервисам.

Как отмечается в блоге мессенджера, сервис избавит путешественников от необходимости искать киоски местных операторов в аэропорту, подключаться к небезопасным общественным сетям Wi-Fi или переплачивать за международный роуминг. При этом абонент сохранит свой привычный номер телефона для общения в WhatsApp, а мобильный трафик с купленной eSIM будет работать не только для переписки и звонков в мессенджере, но и для всех остальных приложений на смартфоне.

Техническую реализацию проекта обеспечивают телекоммуникационные партнеры и поставщики виртуальных карт, среди которых уже заявлены Jio, Smart Axiata, Smart Communications и Verizon. Развертывание функции начнется в ближайшее время в отдельных регионах, однако точный перечень стран первой волны компания пока не раскрывает.

Опция появится в интерфейсе мессенджера автоматически по мере запуска в конкретной стране. Оформить виртуальную карту можно будет через раздел настроек учетной записи, выбрав нужную страну или регион из списка либо через строку поиска. Ожидается, что пользователям предложат как пакеты с фиксированным объемом гигабайт, так и безлимитные тарифы, а также инструменты для отслеживания остатка трафика и срока действия плана. Кроме того, eSIM можно будет установить заранее перед вылетом — она активируется автоматически, как только телефон подключится к сети в стране прибытия.

Для использования Travel eSIM потребуется смартфон с аппаратной поддержкой технологии виртуальных SIM-карт. Точные сроки глобального запуска и расценки на пакеты мобильного интернета разработчики обещают объявить позднее.