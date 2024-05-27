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27 мая, 2024
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Представлен мини-ПК Asus NUC 14 Pro+ на базе Intel Core Ultra 9

Asus NUC 14 Pro+

Компания Asus представила в Индии новый мини-ПК под названием NUC 14 Pro+. Модель поставляется в корпусе из анодированного алюминия премиум-класса размером 127 х 101 мм, а также умной системой охлаждения.

Несмотря на небольшой форм-фактор, мини-ПК оснащен процессором Intel Core Ultra 9, который работает в паре с графическими процессорами Intel Arc и новейшим NPU Intel. Также есть возможность установить Core Ultra 7 или Ultra 5.

Есть 2 слота для оперативной памяти SODIMM DDR5-5600 MHz объемом до 48 Gb, а также 2 слота для твердотельных накопителей NVMe. В оснащение Asus NUC 14 Pro+ также входят два порта Thunderbolt 4 USB-C, порт USB 3.2 Gen 2 Type-A, порт USB 2.0 Type-A, два HDMI 2.1, LAN RJ45 и разъем Kensington.

На передней панели расположены один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C и два USB 3.2 Gen 2 Type-A. Поддерживаются стандарты Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

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