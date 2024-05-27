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27 мая, 2024
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Samsung Galaxy M35 5G: 50 Мп камера с OIS и аккумулятор на 6000 мАч

Samsung Galaxy M35 5G

Компания Samsung выпустила новую модель линейки M. Учитывая, что эта серия позиционируется как доступная, новый Galaxy M35 5G получил слишком высокую цену.

Смартфон оборудован экраном S-AMOLED диагональю 6,6 дюйма с поддержкой разрешения FHD+, частоты обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 1000 нит. Сканер отпечатков пальцев спрятан под экран. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. В его основе лежит процессор 5-нм Exynos 1380, который в AnTuTu набирает не более 600 000 баллов. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость постоянной — 256 Gb. Samsung отмечает, что устройство получило современную систему охлаждения.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп с поддержкой OIS, сверхширокоугольный модуль разрешением 8 Мп и макросенсор на 2 Мп. Датчик фронтальной камеры получил разрешение 13 Мп. За питание смартфона отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки на 25 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6, слот для двух SIM-карт и microSD, а также стереодинамики. Габариты составляют 162,3 х 78,6 х 9,1 мм, вес — 222 гр. В качестве ОС установлена версия Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1. Обещают четыре года обновлений ОС Android и пять лет патчей безопасности.

Samsung Galaxy M35 5G будет предложен в синем, голубом и сером цветах корпуса по цене $535. Зарядное устройство в комплект не входит.

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