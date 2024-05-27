Samsung Galaxy M35 5G: 50 Мп камера с OIS и аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung выпустила новую модель линейки M. Учитывая, что эта серия позиционируется как доступная, новый Galaxy M35 5G получил слишком высокую цену.

Смартфон оборудован экраном S-AMOLED диагональю 6,6 дюйма с поддержкой разрешения FHD+, частоты обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 1000 нит. Сканер отпечатков пальцев спрятан под экран. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. В его основе лежит процессор 5-нм Exynos 1380, который в AnTuTu набирает не более 600 000 баллов. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость постоянной — 256 Gb. Samsung отмечает, что устройство получило современную систему охлаждения.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп с поддержкой OIS, сверхширокоугольный модуль разрешением 8 Мп и макросенсор на 2 Мп. Датчик фронтальной камеры получил разрешение 13 Мп. За питание смартфона отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки на 25 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6, слот для двух SIM-карт и microSD, а также стереодинамики. Габариты составляют 162,3 х 78,6 х 9,1 мм, вес — 222 гр. В качестве ОС установлена версия Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1. Обещают четыре года обновлений ОС Android и пять лет патчей безопасности.

Samsung Galaxy M35 5G будет предложен в синем, голубом и сером цветах корпуса по цене $535. Зарядное устройство в комплект не входит.