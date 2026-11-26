Команда WhatsApp добавила в мессенджер возможность планировать отправку сообщений в личных и групповых чатах. Функцию разворачивают постепенно, она будет доступна по всему миру в ближайшие недели.

Принцип работы новой функции в WhatsApp такой же, как и в других приложениях для обмена сообщениями. Чтобы запланировать отправку сообщения, нужно нажать и удержать кнопку «Отправить» и выбрать во всплывающем меню нужные дату и время доставки.

Сообщения можно откладывать на срок от 10 минут до 14 дней как в личных, так и в групповых чатах. Пользователь сможет просмотреть список отложенных отправлений и удалить любое из них до момента доставки. Откладывать можно не только текстовые сообщения, но и отправку медиафайлов.

Сообщения будут отправляться в выбранное время, даже если смартфон выключен или разряжен. На них также распространяется сквозное шифрование, используемое в WhatsApp.