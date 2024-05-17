«Управление контентом будет играть огромную роль в будущем»

За последние несколько лет произошли существенные изменения во всех отраслях. Самой большой задачей компаний стала адаптация к гибридным или полностью удаленным средам. Стала ощущаться острая необходимость в решениях, которые помогали бы удаленным работникам получать доступ к сети предприятия, печатать и редактировать документы практически из любого места с помощью смартфонов, планшетов, ноутбуков и персональных компьютеров. Также заметно вырос спрос на принтеры и сканеры документов, которые помогли бы продолжать продуктивную работу в домашних офисах. Все эти решения от инструментов автоматизации рабочих процессов до широкоформатных принтеров и даже решений на базе искусственного интеллекта есть в портфолио компании Canon, которая предоставляет их широкому кругу заказчиков в различных отраслях. Более подробно о предложениях этого производителя в области автоматизации рабочих процессов в интервью нашему журналу рассказал представитель Canon CEE GmbH в Азербайджане Валех Магеррамов.

— Какие решения для более эффективного управления бизнес-операциями компания Canon сегодня предлагает в Азербайджане?

— Компания Canon заинтересована во внедрении в Азербайджане новых гибких решений, которые нацелены на то, чтобы помочь нашим клиентам добиться максимального роста прибыли. Мы быстро поняли, насколько важную роль управление контентом будет играть в будущем, особенно на фоне повсеместного перехода к использованию облачных технологий. И сегодня наше явное преимущество заключается в том, что мы помогаем клиентам поэтапно и тщательно рассчитывать затраты, обеспечивая плавный переход к оптимальному рабочему месту. Например, наше решение uniFLOW Online, совместимое со всеми популярными моделями принтеров, предлагает множество преимуществ, таких как мобильная печать с совместимых устройств практически из любого места, различные функции безопасности, возможность отслеживать и измерять затраты на печать. Кроме того, преимущества решения uniFLOW заключаются в том, что оно прекрасно масштабируется, может работать в любой среде и с любым оборудованием для печати. Более того, можно использовать этот инструмент даже в случае, когда в вашей сети вообще нет печатных устройств. В то же время, uniFLOW Online прекрасно показывает ценность облака и выгоды от его использования при оптимизации рабочих процессов, обеспечивая при этом соответствующие функции безопасности и более простые способы совместной работы.

Мы также предлагаем такой продукт, как Therefore Online, которое представляет собой гибкое облачное решение, позволяющее пользователям хранить, обрабатывать и управлять различной бизнес-информацией. Canon продолжает внедрять в Азербайджане и интеллектуальное решение Scan2x для ввода документов с автоматическим распознаванием, технологии IRIS OCR и другие. Все наши решения предлагают управление контентом на корпоративном уровне и полностью преобразуют все рабочие процессы с документами. Они позволяют организациям автоматизировать входящие информационные потоки, индексировать информацию и создавать центральную базу данных для сбора и хранения своих документов и информации с безопасным доступом. И я рад, что в нашей стране предприятия все чаще обращают внимание на то, как можно существенно ускорить и упростить свои рабочие процессы, начиная путь цифровой трансформации вместе с Canon. В качестве такого примера я хочу привести компанию Azersun Holding, которая выбрала для этих целей флагманский продукт компании Canon по управлению инфраструктурой uniFLOW.

— Кто в Азербайджане занимается внедрением подобных продуктов?

— Чтобы начать продвижение этих продуктов Canon в нашей стране, два наших партнера прошли соответствующую сертификацию. Это компании R.I.S.K. и Saral Group, которые на текущий момент обладают необходимым уровнем экспертизы для того, чтобы напрямую работать с заказчиками по вопросам внедрения продуктов uniFLOW и Therefore. Что же касается сервисных вопросов по всей линейке продуктов Canon, то этими вопросами в Азербайджане занимаются компании Aiko, Differential Technology, DiVi, ProSupport и SaralGroup. Кроме этого, тут мы представлены двумя партнерами со статусом Gold и четырьмя партнерами со статусом Silver. Так что проблем с внедрением и обслуживанием наших продуктов и услуг не существует.

— Если с повышением эффективности работы, моментами автоматизации и сокращением расходов все ясно, то что вы можете сказать о том, как Canon обеспечивает безопасность данных?

— Безусловно, наши решения поддерживают все стандарты информационной безопасности и соответствия требованиям, защищая бизнес-информацию на протяжении всего цикла документооборота. Кроме того, революция в использовании облачных сервисов обеспечила внедрение более строгих мер безопасности для противодействия потенциальным рискам. Мы защищаем данные на устройствах на всех этапах, гарантируя их безопасность перед использованием, непосредственно во время работы с ними и даже при уничтожении ненужных данных. Встроенные в наши решения инструменты безопасности позволяют предотвратить взлом данных и заражение вирусами-вымогателями, обеспечивая для вас простую и эффективную систему контроля печати и сканирования.

— Как в компании относятся к ESG-повестке?

— Компания Canon придерживается этого тренда и использует его в составе своей корпоративной философии еще с 1988 года, стараясь не только выполнять обязанности перед заказчиками и партнерами, но также с целыми странами, сообществами, природой и глобальной окружающей средой. Соответственно, мы продолжим вносить вклад в развитие общества, используя наши технологические возможности для создания новых ценностей, решения социальных проблем и участия в деятельности по сохранению и защите глобальной окружающей среды. Следует этой политике компания и в Азербайджане. Например, в эти дни мы проводим workshop для компаний, работающих в сфере полиграфии, в рамках которого знакомим их с возможностями печатной машины imagePRESS V1000. Помимо того, что это устройство переопределяет ожидания в отношении профессиональной печати, обеспечивая непревзойденную эффективность, превосходное качество и универсальность, оно делает акцент на устойчивом развитии, сочетая экологически чистую печать с энергоэффективной работой и функциями сокращения отходов. И таких примеров в деятельности Canon я могу привести достаточно много.

В заключение я бы хотел отметить, что цифровая трансформация не имеет конца. Это значит — постоянно внедрять инновации, расширять границы бизнеса и совершенствовать рабочие процессы. Все это происходит параллельно с поиском способов, как стать лучшим партнером, работодателем и лидером отрасли. И Canon привносит это мышление во все процессы развития своих партнеров и заказчиков!