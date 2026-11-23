Redington, ведущий IT-дистрибьютор, предлагающий комплексные технологические продукты и решения, в последние годы последовательно развивает модель value-added distribution, делая акцент не только на поставках технологий, но и на технической экспертизе, помощи в развитии бизнеса для своих партнеров, профессиональных сервисах и построении экосистемы вокруг решений. Азербайджанский офис стал частью этой стратегии и одновременно отвечает за развитие бизнеса Redington в Грузии. Сегодня в нашей стране и в Грузии компания делает ставку на такие направления, как Red Hat, Everpure, Qlik, Cohesity, BMC Helix, SAS Software, Gitlab и многие другие, а также формирует новые сценарии взаимодействия между различными брендами своего портфеля.

О том, какие задачи стоят перед Redington Azerbaijan, что изменилось на рынке за последнее время и почему будущее дистрибуции — за комплексными решениями, мы поговорили с директором азербайджанского офиса Бахтияром Алиевым.

Азербайджанский офис: первые результаты

— Бахтияр, вы возглавили азербайджанский офис Redington относительно недавно. Какие основные результаты работы за этот период вы можете выделить?

— Главным результатом я бы назвал формирование устойчивого бизнеса, стабильных продаж и партнерской сети вокруг ключевых решений. Мы сейчас активно развиваем несколько направлений, причем наша задача заключается не просто в продвижении отдельных брендов, а в поиске реальной ценности для заказчиков и партнеров.

За последние месяцы у нас состоялся целый ряд маркетинговых инициатив. Например, 17 мая мы провели мероприятие, посвященное SAS Software, которое собрало около 80 руководителей высокого уровня из банковского сектора. Интерес к решениям SAS в области governance, risk и compliance оказался очень высоким. Кстати, решения от SAS Software — это наш эксклюзив и серьезное конкурентное преимущество.

На сегодняшний день, вместе с нашими партнерами, мы уже работаем над потребностями практически всех крупных банков Азербайджана. Идет интенсивный диалог между нами, производителем и специализированными партнерами относительно применения этих решений. Для банковского сектора эта тема особенно актуальна в связи с развитием требований к отчетности и стандартам. Часть таких задач невозможно эффективно решать с помощью обычных Excel-таблиц — здесь требуются специализированные платформы и комплексные инструменты.

От отдельных продуктов — к комплексным решениям

— Вы особенно подчеркиваете понятие value-added distribution. Что именно оно означает для Redington Azerbaijan на практике?

— Для нас недостаточно прийти к партнеру и сказать: «У нас есть новый бренд, давайте его продвигать». Мы должны предоставить партнеру дополнительную ценность, которая позволит ему лучше продавать решение и, главное, получить конкурентное преимущество перед другими компаниями. Поэтому мы стараемся смотреть не на отдельный продукт, а на задачу заказчика. Наша роль — соединить производителя, дистрибьютора, интегратора и конечного клиента таким образом, чтобы каждый участник получил необходимую экспертизу и поддержку. Именно поэтому для нас настолько важна техническая составляющая. Если мы заявляем, что являемся value-added distributor, у нас внутри должна быть экспертиза, способная эту ценность обеспечить.

— Можно ли сказать, что Redington постепенно уходит от классической модели дистрибуции, ориентированной преимущественно на объем продаж отдельных продуктов?

— Да. Это принципиальная часть нашей стратегии. Мы не хотим фокусироваться на простых коробочных или массовых продажах. Даже когда к нам приходят новые бренды, мы оцениваем прежде всего возможность создать синергию с уже существующим портфелем. Например, мы можем создавать комплексные решения Red Hat и Everpure, Everpure и Cohesity, а также другие синергии. Именно такие связки дают дополнительную ценность для заказчика.

Red Hat: один из ключевых драйверов

— Одним из наиболее перспективных направлений в Redington является Red Hat. Почему именно сейчас этот бренд получил такой импульс на азербайджанском рынке?

— Сегодня в Азербайджане развивается все больше организаций, которые занимаются интенсивной разработкой программного обеспечения. Для них решения Red Hat, включая Red Hat OpenShift и Red Hat OpenShift Virtualization, хорошо соответствуют задачам модернизации инфраструктуры, контейнеризации и работы с современными средами разработки.

Поэтому мы видим большой потенциал Red Hat и сейчас активно развиваем это направление, в том числе формируя команду специалистов, которые будут заниматься развитием данного продукта. При этом Red Hat обладает серьезной технологической синергией с решениями Everpure, в частности с Everpure Portworx, который тесно интегрируется с Red Hat OpenShift. Такая связка позволяет объединить гибкость и масштабируемость корпоративной Kubernetes-платформы с надежным постоянным хранением данных, автоматизированным аварийным восстановлением и расширенными возможностями безопасности, необходимыми для критически важных приложений. В результате компании получают удобную и эффективную среду для разработчиков и работы с Kubernetes-кластерами и современными приложениями, могут устранять разрозненные хранилища данных, упрощать развертывание сложных баз данных и масштабировать контейнеризированные приложения с высокой операционной надежностью.

Хочу отметить, что в нашем портфеле есть и решения в области кибербезопасности, включая Cyble и Trend AI, а также другие технологии, которые позволяют закрывать задачи защиты корпоративной инфраструктуры и данных. При этом и здесь мы стремимся развивать не просто продуктовую продажу, а комплексные сценарии.

Новые бренды и первые проекты

— Какие еще направления сейчас находятся в фокусе Redington Azerbaijan?

— Помимо Red Hat и Everpure, мы активно развиваем направления Cohesity и BMC Helix. Это относительно новые для азербайджанского рынка бренды, но уже есть первые заказчики и проекты. Наша задача сейчас — не просто вывести эти решения на рынок, но и сформировать вокруг них полноценную коммуникацию и партнерскую экосистему.

Техническая экспертиза и кадровый дефицит

— Вы упоминали, что сейчас Redington активно расширяет команду. Каких специалистов вы ищете на рынке?

— Мы интенсивно занимаемся подбором сотрудников как в продажах, так и в техническом направлении. Безусловно, на рынке есть хорошие специалисты, в том числе очень сильные системные администраторы и инженеры, но мы ведем поиск тех, кто в добавок к этим профессиональным навыкам обладает одновременно технической экспертизой, предпринимательским мышлением и развитыми soft skills. Они должны не только понимать технологию и уметь работать с ней, но и уметь прийти к заказчику, понять его проблему, сформировать value proposition и передать эту ценность через партнера.

Сейчас часть задач закрывают технические специалисты Redington в Турции, поэтому необходимая экспертиза у нас есть. При этом мы понимаем, что для полноценной реализации нашей стратегии локальные эксперты необходимы, и именно поэтому активно занимаемся их поиском.

Партнеры как основа бизнеса

— Какую роль в вашей модели играют системные интеграторы и партнеры?

— Это фундаментальная часть политики Redington. Наша задача — предлагать решения через партнерскую сеть. Каждый интегратор обладает своей сильной стороной, и мы должны дополнять эту экспертизу своими ресурсами и ресурсами вендора. Когда у партнера не хватает определенной технической компетенции, подключаются наши бизнес-юниты. Они постоянно взаимодействуют с производителями и могут организовать необходимую техническую поддержку. Это касается Red Hat, Everpure, Qlik, Cohesity, BMC Helix и других решений из нашего портфеля.

— То есть партнер получает доступ не только к продукту, но и к экспертизе самого дистрибьютора и производителя?

— Именно. У Redington есть локальный sales office, а за ним стоят специализированные бизнес-юниты. Они взаимодействуют с вендорами и подключают их экспертизу к конкретным проектам. В результате партнер получает максимум необходимого сервиса, а мы можем обеспечить качественное соединение между производителем, интегратором и конечным заказчиком.

— Как сегодня формируется партнерская сеть? Есть ли планы привлекать новых интеграторов?

— Интерес со стороны партнеров есть. Например, сейчас несколько компаний проявляют интерес к работе с Everpure. Мы просим потенциальных партнеров подготовить бизнес-планы и согласовываем их с вендором. Для нас важно не просто увеличить количество партнеров. Нужно сделать так, чтобы они не занимались «каннибализацией» рынка, конкурируя исключительно за одних и тех же клиентов. Наша задача — расширять рынок и создавать новые возможности для бизнеса.

Everpure и локальное присутствие

— Everpure остается одним из ключевых направлений Redington Azerbaijan. Как вы оцениваете потенциал азербайджанского рынка СХД?

— Потенциал очень большой. Мы видим, что определенная часть задач может решаться удаленно, однако масштаб рынка требует развития локальных ресурсов. Для лучшего продвижения решений Everpure нужен локальный человек, который сможет работать непосредственно с заказчиками и развивать проекты на месте. Поэтому новый аккаунт-менеджер должен присоединиться к нашей команде уже в ближайшее время.

Redington Azerbaijan как Кавказский кластер

— Азербайджанский офис отвечает не только за местный рынок, но и за Грузию. Почему это направление для вас важно?

Грузия — технологически емкий рынок с большим потенциалом. Там очень любят новые и зачастую инновационные решения. При этом значительная часть IT-сектора страны ориентирована на экспорт и разработку программных продуктов. Поэтому для таких технологий, как Red Hat, Cohesity, Everpure и связанных с ними решений, существует очень большой потенциал. И именно поэтому команда, которую мы формируем в Азербайджане, создается с прицелом на интенсивную работу и в Грузии.

— Можно ли ожидать, что в перспективе азербайджанский офис станет полноценным региональным технологическим хабом?

— Я бы смотрел на это с оптимизмом. В регионе происходят изменения, которые создают дополнительные возможности для IT-индустрии. Например, принятие поправок в законодательство о цифровизации создает перспективную основу для дальнейшего развития. Кроме того, завершение прокладки оптоволоконного кабеля между Казахстаном и Азербайджаном по дну Каспийского моря в среднесрочной перспективе может серьезно повлиять на развитие IT-индустрии.

— Насколько важны для развития местного IT-сектора инвестиции и появление на рынке новых международных компаний?

— Безусловно, это важно. При этом я не думаю, что нужно концентрироваться только на одном источнике инвестиций. Есть разные потенциальные направления — США, страны Ближнего Востока, Китай и другие рынки. Азербайджан постепенно становится интересным партнером для разных игроков, и это создает дополнительные возможности для развития технологического сектора.

Стратегия Redington на ближайший год

— Каковы главные задачи Redington Azerbaijan на ближайший год?

— У нас есть несколько основных направлений. Первое — рост продаж. Второе — концентрация именно на решениях, а не на отдельных продуктах. Третье — быстрое расширение портфеля. И четвертое — развитие профессиональных сервисов. При этом для нас принципиально важно создавать синергию между различными решениями портфеля. Например, когда к нам приходит новый бренд, мы не обязательно будем его брать только потому, что это известный производитель. Мы смотрим, какую дополнительную ценность он может создать вместе с уже существующими решениями.

— Получается, расширение портфеля само по себе не является целью?

— Именно. Нам нужны не просто новые бренды, а новые возможности для создания решений. Это принципиальное отличие от модели, когда дистрибьютор старается максимально расширить каталог и затем просто продать как можно больше отдельных продуктов.

Professional Services и новый AI Exchange

— Вы отдельно упомянули развитие профессиональных сервисов. Какие возможности это дает партнерам?

— Это одно из направлений, которое мы будем активно развивать. Мы считаем, что это может стать одним из наших конкурентных преимуществ. Но одна из самых интересных инициатив — это Redington AI Exchange. Это портал, на котором Redington собирает различные ИИ-решения: ИИ-агентов, рабочие процессы на базе ИИ и другие разработки в данной сфере, в том числе от независимых разработчиков. Разработчик может договориться с нами, разместить свое решение на AI Exchange и получить возможность сделать его видимым для партнерской экосистемы Redington на региональном и более широком уровне.

— То есть Redington выступает своего рода мостом между локальными ИИ-разработчиками и международной партнерской сетью?

— Да. Именно в этом заключается одна из главных идей. Мы сами не занимаемся разработкой ИИ-решений. Наша задача — предоставить площадку, через которую разработчики ИИ-продуктов и создатели автоматизированных процессов на базе искусственного интеллекта смогут представить свои решения рынку. Для локальных разработчиков это возможность получить дополнительную видимость не только в Азербайджане, но и во всей региональной экосистеме Redington.

— Когда AI Exchange станет доступен партнерам?

— В ближайшее время будет официальная коммуникация и рынку будут рассказаны правила работы с платформой.

Что меняется на рынке дистрибуции

— Как вы оцениваете сегодняшнюю конкуренцию между дистрибьюторами в Азербайджане?

— Конкуренция становится более сложной и одновременно более профессиональной. Уже недостаточно просто иметь доступ к бренду. Вендор, партнер и дистрибьютор должны понимать, какую ценность каждый из них создает для конечного заказчика. Поэтому ключевой фактор — диалог. Наша задача — настроить диалог между заинтересованным партнером, вендором и собственными ресурсами Redington. Если этот диалог работает, появляется возможность создавать новые проекты и дополнительную ценность для заказчика.

Взгляд вперед

— Если представить, каким вы видите Redington Azerbaijan через год, что изменится прежде всего?

— Я хотел бы видеть значительно более сильную локальную экспертизу, расширенную партнерскую сеть и больше проектов, в которых наши бренды работают не изолированно, а как единые решения. Для нас важно доказать саму модель value-added distribution: дистрибьютор должен быть не просто звеном между производителем и партнером, а полноценным участником технологического проекта. Поэтому наш приоритет — люди, экспертиза, партнеры, новые решения и синергия между портфелями.

— И последнее: что, на ваш взгляд, сегодня является главным конкурентным преимуществом Redington Azerbaijan?

— Наверное, возможность объединять локальное понимание рынка с международной экспертизой Redington. Мы работаем через партнерскую сеть, но при этом можем подключать бизнес-юниты, технических экспертов и непосредственно производителей. Именно это позволяет нам не просто поставлять технологии, а помогать партнерам создавать решения, которые имеют реальную ценность для заказчика. Именно в этом я вижу основную роль Redington на азербайджанском рынке.