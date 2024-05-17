GTA VI выйдет осенью 2025 года

Во время подведения итогов за четвертый квартал 2024 фискального года, Take-Two Interactive, материнская компания разработчика серии Grand Theft Auto, Rockstar Games, сообщила, что выход GTA VI запланирован на осень 2025 года.

До этого компания планировала запуск игры в течение всего 2025 года. Игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S. ПК-версия официально пока не подтверждена.

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«Наш прогноз отражает сужение ранее установленного Rockstar Games календарного окна 2025 года до осени 2025 года для Grand Theft Auto VI», — написал в отчете председатель и генеральный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick). Также он добавил, что точная дата релиза игры будет объявлена самой Rockstar.

События GTA VI развернутся в вымышленном штате Леонида, созданном по образу Флориды. Игрокам достанется роль преступников Джейсона и Люсии.