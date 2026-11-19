Современная цифровая инфраструктура становится все более сложной: корпоративные сети объединяют традиционные дата-центры, облачные среды, филиалы и высокоскоростные каналы связи, а развитие искусственного интеллекта предъявляет новые требования к производительности, масштабируемости и безопасности. В этих условиях компаниям недостаточно просто построить сеть — необходимо видеть происходящее в ней, объективно измерять ее возможности и заранее проверять готовность к реальным нагрузкам.

Именно на решении этих задач специализируется Keysight Technologies — один из мировых разработчиков решений для измерения, тестирования и валидации технологий связи, сетевой инфраструктуры и систем безопасности. Портфолио компании охватывает широкий спектр направлений: от радиочастотных измерений, телекоммуникаций и спутниковых систем до Network Visibility, нагрузочного тестирования, ИИ-инфраструктуры и кибербезопасности.

На рынке Азербайджана Keysight переходит от отдельных проектов и точечного взаимодействия с заказчиками к более системному развитию присутствия. Важным этапом этого процесса становится партнерство с Techpro DC — value-added-дистрибьютором, который будет представлять решения Keysight в Азербайджане и других странах региона. О стратегии компании, перспективах развития цифровой инфраструктуры, особенностях решений Network Visibility и Network & Security Testing, а также о роли локальных партнеров и инженерной экспертизы в интервью Infocity рассказали представители Keysight Technologies: руководитель по региональным продажам Алексей Кобозев; региональный менеджер по работе с партнерами в странах Ближнего Востока, Африки, Турции, СНГ и Украины Мутасем Афани (Mutasem Afani); инженер по техническим решениям Раван Сафаров. В беседе мы обсудили не только технологические возможности решений Keysight, но и более широкую задачу — формирование в Азербайджане компетенций, которые позволят локальным компаниям реализовывать сложные инфраструктурные проекты и выходить на международный рынок.

— Нельзя сказать, что Keysight неизвестна на азербайджанском рынке, так как ваша компания уже работала с отдельными заказчиками. Как сегодня меняется стратегия компании на местном рынке и почему именно сейчас Keysight переходит к более системному развитию своего присутствия?

— А.К.: На рынке Азербайджана мы начали выстраивать структурные и стратегические отношения относительно недавно. До этого у нас были точечные продажи в разных сегментах рынка. Мы плотно работаем с телекоммуникационной индустрией и сервис-провайдерами, взаимодействуем с оборонным сектором, в частности с Министерством обороны Азербайджана, а также с Azercosmos. Сегодня наша глобальная задача — сформировать 20-летний план развития технологий в Азербайджане. При этом мы хотим не просто принести готовую продукцию, а передать знания. Мы располагаем огромной базой знаний, которая накапливалась с 1939 года, с момента основания компании, и хотим конвертировать ее в развитие технологий и цифровой инфраструктуры Азербайджана и за его пределами.

Для нас также важно, чтобы локальные компании могли выйти на международный уровень и поставлять собственные продукты и решения за пределы страны. Это было бы высшей точкой достижения нашей стратегии. Понятно, что у Keysight, как и у любой коммерческой компании, есть цель получения прибыли, но для нас гораздо ценнее сформировать клиента, который сможет вместе с нами расти и развиваться. Наш многолетний опыт показывает, что именно такие клиенты со временем становятся стратегическими и техническими партнерами. Например, Palo Alto Networks начинала как наш клиент, а сегодня мы взаимодействуем с этой компанией как с технологическим партнером, совместно участвуем в проектах и интегрируем решения в сложные системы.

— Вы говорите о цели сформировать 20-летний план развития технологий в Азербайджане. Как выглядит такая стратегия на практике, учитывая ускоряющееся развитие искусственного интеллекта, сетевых технологий и стандартов связи?

— А.К.: Почему бы и нет? Технологии будут продолжать развиваться, причем скорость этого развития будет ускоряться. Если говорить о базовых принципах измерений, то мы видим постоянное увеличение объема трафика, количества обрабатываемой информации и скорости ее обработки. Все это будет ускоряться. У человека есть ограничения в восприятии информации, и с технологической точки зрения основная угроза заключается в том, что мы не успеваем за технологиями. Нам необходимы новые решения, которые помогут адаптировать их к повседневной жизни. Мы не отталкиваемся только от текущих показателей и краткосрочных продаж. Наша стратегия смотрит далеко вперед. Мы постоянно работаем с технологиями, которые будут внедряться через 5-7 лет.

Если говорить о мобильной связи, то после 5G нас ожидает волна 6G. Технология уже отработана, и теперь необходимо помочь производителям оборудования, таким как Nokia и Ericsson, создать сетевое оборудование, соответствующее новому стандарту. Затем операторам потребуется внедрить эту технологию, а производителям смартфонов — выпустить необходимые устройства. Одновременно должна развиваться сетевая инфраструктура, способная выдерживать новые объемы трафика и угрозы, связанные с искусственным интеллектом и более интеллектуальными сетями. И прежде всего необходимо обеспечить защиту конечного пользователя.

— Одной из задач Keysight вы назвали развитие локальных инженерных компетенций и формирование сильной экосистемы системных интеграторов. Как вы оцениваете текущую готовность азербайджанского рынка к реализации сложных инфраструктурных проектов?

— А.К.: Сегодня существует серьезная проблема с наличием системных интеграторов, обладающих высокой экспертизой и способных реализовывать крупные проекты, например, строить дата-центры под ключ. Поэтому государство зачастую вынуждено обращаться к крупным системным интеграторам за пределами страны. А это означает отток капитала и использование компетенций, которые, как правило, не остаются внутри страны. Наша глобальная задача — воспитать плеяду системных интеграторов, способных брать на себя ответственность за крупные проекты, реализовывать их на территории страны, обеспечивать техническую поддержку и продолжать продвигать технологии.

Для Keysight это будет означать появление стратегического партнера, который знает наши решения и может продвигать их в Азербайджане. Для локальных компаний — получение знаний, позволяющих формировать дополнительную прибыль. Наши продукты высокомаржинальные, а рынок узкоспециализированный, поэтому дистрибьюторы и системные интеграторы могут хорошо зарабатывать на реализации крупных проектов.

— Keysight выстраивает партнерские отношения с Techpro DC как с value-added-дистрибьютором. Какие задачи и ожидания связаны с этим сотрудничеством?

— M.A.: Мы рассматриваем Techpro DC как долгосрочного стратегического партнера. Наша модель взаимодействия с дистрибьюторами и техническими партнерами предполагает не просто продажу оборудования, а передачу знаний и развитие компетенций. На территории Азербайджана с высокой долей вероятности будет один дистрибьютор. Мы подписываем договор, охватывающий страны СНГ, включая Украину, а также Монголию. В рамках этого сотрудничества Techpro DC сможет представлять решения Keysight на рынках своего присутствия.

— А.К: Для нас важно, чтобы партнер обладал достаточными знаниями для интеграции нашего оборудования в существующие проекты. Сетевые решения зачастую не поставляются как один продукт — они работают в составе инфраструктуры, включающей серверное оборудование и другие технологии. Поэтому наша задача — обучить дистрибьютора, партнеров, реселлеров и системных интеграторов, чтобы они могли доносить преимущества решений до заказчика и интегрировать их в сложные проекты.

— Какие конкретно компетенции вы планируете развивать у Techpro DC и локальных интеграторов?

— А.К: Наши внутренние ресурсы, несмотря на то что в компании работает около 15 тысяч сотрудников по всему миру, в основном сконцентрированы на разработке и исследованиях. Мы валидируем новые стандарты, работаем с GSMA и другими организациями в области стандартизации и сертификации. Основным ресурсом внедрения этих знаний становятся наши дистрибьюторы, технические партнеры, реселлеры и системные интеграторы. Поэтому прежде всего мы хотим обучить партнеров в стране, чтобы они обладали достаточными компетенциями для интеграции нашего оборудования в существующие проекты.

Мы полностью сопровождаем реализуемые проекты. Это включает пресейлс-активности, обучение, формирование базы знаний и постсейлс-поддержку. После продажи и интеграции решения, когда оно уже работает в сети, возникают вопросы, и мы готовы помогать как конечному заказчику, так и системному интегратору и дистрибьютору.

— Keysight работает сразу в нескольких крупных технологических направлениях: телекоммуникации, радиоизмерения, спутниковые и оборонные системы, автомобильные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект. Какие решения и направления вы считаете наиболее перспективными для развития бизнеса в Азербайджане?

— А.К.: У нас очень широкое портфолио. Если говорить о крупных кластерах, то первый — это коммуникации и телекоммуникации: радиочастотная часть, сетевые решения, оборудование и программное обеспечение для сетей связи.

Второе направление — космос и оборонная промышленность. Оно включает настройку каналов взаимодействия со спутниками и космическими аппаратами, технологии Non-Terrestrial Networks для низкоорбитальных систем, разработку систем наведения, дронов, антидроновых систем, радаров и лидаров.

Отдельный большой кластер — автомобильная промышленность: беспилотные и электромобили, connected cars и Automotive Ethernet нового поколения.

Наконец, кибербезопасность и искусственный интеллект. Здесь мы говорим о программно-аппаратных комплексах и программных решениях, которые позволяют имитировать трафик, используемый в AI-дата-центрах, и оценивать эффективность приобретаемого оборудования.

Как компания Keysight мы будем выступать со всеми решениями, но в рамках взаимодействия с Techpro DC будет определенное профильное направление.

— Какую роль в процессе внедрения сложных решений играют демонстрации, тестирование на площадке заказчика и обучение? И сколько времени обычно занимает путь от первого знакомства с технологией до полноценной реализации проекта?

— А.К.: Цикл продажи решения может доходить до двух лет. При этом подготовка проекта, разработка концепции и последующее развертывание могут занять еще целый год — в зависимости от масштаба. У нас есть примеры проектов в Узбекистане, подготовка которых занимала четыре года. Все начиналось с первых презентаций и обучения: мы объясняли, что это за технология и какие возможности она открывает. Затем следовали защита проекта внутри организации, отдельный этап защиты бюджета, интеграция, внедрение, поставка и постпродажное обслуживание. В итоге проект занимал около 5-6 лет. Но когда все внедрено, обычно возникает только один вопрос: почему мы не сделали это раньше?

— Раван, давайте перейдем к технологической стороне. Одно из ключевых направлений Keysight — Network Visibility. В чем заключается основная проблема, которую решают эти технологии?

— Р.С: Современная корпоративная инфраструктура становится все более распределенной. Она объединяет традиционные дата-центры, облака, виртуальные среды, филиалы и высокоскоростные сети. В таких условиях одной из ключевых задач становится не просто передача трафика, а обеспечение его полной видимости.

Решения Keysight Network Visibility создают интеллектуальный слой между сетевой инфраструктурой и системами безопасности и мониторинга. Network TAPs обеспечивают надежный доступ к трафику, а Network Packet Brokers агрегируют, фильтруют, балансируют и оптимизируют потоки данных, направляя каждому инструменту именно тот трафик, который ему необходим. Это могут быть системы NDR, XDR, IDS/IPS, DLP, SIEM, APM или NPM. В результате заказчик получает возможность устранить слепые зоны в сети, повысить эффективность существующих средств кибербезопасности и снизить нагрузку на дорогостоящие инструменты мониторинга.

— Решения Keysight позволяют агрегировать, фильтровать, балансировать и оптимизировать сетевые потоки. Какие преимущества получает заказчик за счет интеллектуальной обработки трафика?

— Р.С.: Важно понимать, что Network Visibility — это не просто копирование пакетов. Современная архитектура Keysight позволяет выполнять дедупликацию трафика, packet slicing, удаление туннельных заголовков, интеллектуальную фильтрацию на уровне приложений и генерацию расширенной flow-телеметрии. Отдельное значение имеет централизованная обработка зашифрованного трафика. При этом единая архитектура охватывает физические сети, виртуальные среды, private и public cloud, а также Kubernetes.

Решение позволяет подключаться ко всем сетевым линкам и каналам связи, получать копию трафика для дальнейшего анализа и направлять ее в системы безопасности и мониторинга. Обычные средства защиты не всегда могут подключиться ко всем каналам связи заказчика, которых могут быть сотни тысяч и которые работают на разных скоростях. Мы обеспечиваем полную видимость сетевого трафика: заказчик может увидеть происходящее в инфраструктуре, отфильтровать лишнее и подготовить данные для дальнейшего анализа.

— Второе важное направление — комплексное тестирование сетей, приложений и систем кибербезопасности. Что позволяют проверить решения IxNetwork, IxLoad, CyPerf и BreakingPoint?

— Р.С.: Вместо того чтобы выяснять пределы инфраструктуры после запуска сервиса или во время атаки, решения Keysight позволяют воспроизводить в лабораторной, облачной или предэксплуатационной среде реальные условия работы. Мы можем моделировать миллионы пользователей и сетевых устройств, сложные протоколы L2/L3, высокие нагрузки приложений L4-7, зашифрованный трафик, DDoS и современные кибератаки.

Решения IxNetwork, IxLoad, CyPerf и BreakingPoint позволяют измерять производительность, масштабируемость, отказоустойчивость и эффективность защитных механизмов на основе воспроизводимых тестов и объективных метрик еще до того, как изменения попадут в продуктивную сеть заказчика. Для операторов связи, банков, государственных организаций и крупных предприятий это означает переход от предположения «наша инфраструктура должна выдержать» к более зрелой модели: «Мы измерили ее пределы, проверили устойчивость и знаем, как она поведет себя под реальной нагрузкой».

— Развитие ИИ-кластеров и высокопроизводительных дата-центров формирует новые требования к сетям, включая 400/800Gb Ethernet, RDMA/RoCEv2 и работу тысяч параллельных потоков. Как Keysight помогает заказчикам тестировать такую инфраструктуру?

— Р.С: Современные ИИ-кластеры предъявляют принципиально новые требования к сети: высокоскоростная передача данных, практически без потерь, эффективное управление congestion и предсказуемая работа тысяч параллельных потоков между вычислительными узлами. Keysight позволяет эмулировать такие endpoints и AI workloads в больших масштабах, тестировать отдельные сетевые устройства и оценивать fabric целиком. При этом заказчику не требуется создавать огромный GPU-кластер для каждого теста.

Это особенно важно для операторов связи, банков, государственных организаций и крупных предприятий, которые развивают ИИ-инфраструктуру и хотят заранее понимать пределы производительности и устойчивости своих систем.

— Keysight реализовала ряд проектов в регионе, включая решения для телекоммуникационных операторов и тестирования средств безопасности. Какие примеры вы могли бы привести?

— А.К: Один из последних успешных проектов был реализован с оператором Uzmobile в Узбекистане в рамках развития сети 5G. Keysight поставила систему радиомониторинга и систему для драйв-тестов совместно с компанией SDI. В результате оператор достиг пропускной способности 5G-сети, которая, по нашим данным, является лучшей в Центральной Азии. Это пример того, как измерительные технологии помогают операторам развивать сети и объективно оценивать их возможности.

— Р.С: Есть и другой класс проектов. В одной из стран Центральной Азии мы продавали крупные решения, способные генерировать до 800 Гбит/с трафика. Они позволяют тестировать средства безопасности, уже установленные у заказчика, в лабораторных условиях. Кроме того, несколько заказчиков в банковской сфере и операторы связи используют наши решения для обеспечения видимости сетевого трафика. Они собирают копию трафика со своей инфраструктуры и направляют ее на дальнейший анализ с помощью других систем безопасности.

— Какую роль в развитии этих технологий и инженерных компетенций могут сыграть образовательные программы Keysight? Планируете ли вы взаимодействовать с университетами Азербайджана?

— А.К: У нас есть большое количество образовательных программ и готовых лабораторных проектов. Для нас это очень важное направление, поскольку оно позволяет воспитывать инженеров.

В Казахстане мы взаимодействуем с университетами, где установлены комплекты классического оборудования — анализаторы спектра, различные генераторы и другие измерительные приборы. В Туркменистане у нас есть проект с Туркменским техническим университетом, где мы поставили комплект радиоизмерительного оборудования для драйв-тестов. Системно мы также работаем с университетами в США и Европе. До 2022 года у нас была крупная образовательная программа в России, где компания Keysight присутствовала с 1958 года. На нашем оборудовании было воспитано целое поколение инженеров.

Мы хотели бы развивать подобное направление и в Азербайджане. Наша цель — не просто продавать технологии, а создавать знания и инженерную базу, которые будут работать на развитие страны в долгосрочной перспективе.

Дополнительную информацию о решениях Keysight Technologies вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Keysight Technologies в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com