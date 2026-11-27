В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру Bread & Fred и набор для Firestone – Idle Clicker Online RPG. Акция продлится до 3 декабря 20:00 по бакинскому времени.

Bread & Fred — это хардкорный кооперативный 2D-платформер от SandCastles Studio, в котором два игрока управляют связанными одной веревкой пингвинами и пытаются взобраться на вершину заснеженной горы.

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Бонусный набор для условно-бесплатной (free-to-play) игры Firestone – Idle Clicker Online RPG оценивается в $100. Чтобы его получить, нужно скачать игру через лаунчер Epic Games и зайти в нее с 26 ноября по 3 декабря 2026 года. Предложение действует как для существующих, так и для новых игроков — последним для получения награды нужно дойти до 15-го этапа (Stage 15).

На следующей неделе, с 3 декабря, в магазине начнут бесплатно раздавать головоломку Strange Antiquities.