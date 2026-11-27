Компания Valve запустила в Steam масштабную распродажу «Черная пятница». В рамках мероприятия в магазине можно приобрести по сниженным ценам тысячи игр — в акции участвуют как новинки, так и хиты прошлых лет. Для удобства проекты распределены по жанрам, пользовательским меткам и характеристикам.
Некоторые интересные предложения:
- 007 First Light — 50%;
- Atomic Heart — 80%;
- Baldur’s Gate 3 — 30%;
- Death Stranding 2: On the Beach — 33%;
- Detroit: Become Human — 90%;
- Esoteric Ebb — 36%;
- Forza Horizon 6 — 25%;
- Hell is Us — 70%;
- Nobody Wants to Die — 90%;
- Pathologic 3 — 40%;
- Pentiment — 75%;
- Silent Hill 2 — 72%;
- Silent Hill f — 72%;
- Starfield — 50%;
- The Outer Worlds 2 — 60%;
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 67%.
«Черная пятница» в Steam завершится 30 ноября в 22:00 по бакинскому времени, однако скидки на некоторые игры, участвующие в распродаже, продлятся дольше.