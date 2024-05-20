Представлена новая линейка недорогих смартфонов Vivo Y200

Компания Vivo представила новую линейку смартфонов среднего уровня Y200. В серию вошли три модели: базовая Y200, Y200 GT и Y200t. Все модели получили экраны с высокой частотой обновления, до 12 Gb ОЗУ, до 512 Gb ПЗУ и аккумуляторы емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Датчики камер у всех моделей идентичны, но блок расположения оформлен по-разному. В основную входят 50 Мп сенсор и дополнительный датчик на 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп встроена в небольшое отверстие по центру.

Базовая модель Vivo Y200 оборудована изогнутым 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1300 нит. В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 6 Gen 1. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Цены: от $221 до $319.

Модель Vivo Y200 GT получила плоский OLED-экран разрешением 1,5К, кадровой частотой 144 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. Дисплей немерцающий — частота регулировки ШИМ составляет 3840 Hz. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3, за охлаждение системы отвечает испарительная камера площадью 6000 мм2. Максимальная мощность зарядки — 80 Вт.

Цены: от $207 до $290.

Vivo Y200t оснащен 6,72-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2408 х 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью 1000 нит. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 6 Gen 1. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт.

Цены: от $151 до $235.

Все модели получили поддержку 5G, стереодинамики, порт USB Type-C, мощный вибромотор, ИК-излучатель, чип NFC и разъем для наушников.