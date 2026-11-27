Студия Archetype Entertainment опубликовала системные требования ПК-версии Exodus — научно-фантастической экшен-RPG от третьего лица. Для запуска игры потребуется NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Gb) или AMD Radeon RX 6600 (8 Gb) и Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600.
Минимальные требования (1080p/30 fps)
- ОС: Windows 10/11 (DirectX 12/SM6);
- Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600;
- Оперативная память: 16 Gb;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Gb) или AMD Radeon RX 6600 (8 Gb);
- Место на диске: 110 Gb (SATA SSD).
Рекомендуемые требования (1440p/60 fps)
- ОС: Windows 10/11 (DirectX 12/SM6);
- Процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 5 7600;
- Оперативная память: 16 Gb;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Gb) или AMD Radeon RX 7700 XT (12 Gb);
- Место на диске: 110 Gb (предпочтительно NVMe SSD).
Конфигурация для 4K (2160p/60 fps)
- ОС: Windows 10/11 (DirectX 12/SM6);
- Процессор: Intel Core Ultra 7 265K или AMD Ryzen 7 9800X3D;
- Оперативная память: 32 Gb;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 Gb) или AMD Radeon RX 9070 XT (16 Gb);
- Место на диске: 110 Gb (предпочтительно NVMe SSD).
Exodus выйдет 7 апреля 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.