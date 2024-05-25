Sony представила свое видение будущего индустрии развлечений — голограммы и летающие экраны

Компания Sony опубликовала футуристичный ролик Creative Entertainment Vision, в котором представила свое видение развитие индустрии развлечений в ближайшие десять лет. Сама Sony назвала это концепцией «творческого видения игрового процесса».

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Компания считает, что все достижения будущего будут направлены на раскрытие творческих способностей людей. Sony уверена, что в 2030-х годах без каких-либо границ будут пересекаться виртуальная и физическая реальности. В ролике показаны необычные устройства: планшет без рамок и толщиной с лист бумаги, овальный смартфон и портативная консоль с летающим экраном.

«Содержание этого ролика напрямую не связано с какими-либо существующими продуктами или услугами Sony», — отметили в компании.