Представлен Kia EV3 – компактный электрокроссовер с запасом хода 600 км

Компания Kia представила электрокроссовер EV3, одноименный концепт-кар которого был показан на выставке в Лос-Анджелесе прошлой осенью. Машина предлагает неплохие характеристики. Kia EV3 позиционируется как практичный электромобиль, сочетающий в себе экологичность, технологии и элементы дизайна EV9 с уменьшенными габаритами. Длина — 4300 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1560 мм, ширина колесной базы — 2680 мм. Объем заднего багажника равен 460 литрам, переднего – 25 литров.

Внешне электрокар имеет обтекаемый, слегка угловатый кузов, как у EV9, мощный передний бампер, ту же форму передних и задних фар, а также спрятанные в дверях ручки. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd заявлен на уровне 0,267.

EV3 построен на платформе E-GMP, как EV9 и другие электрокары Kia и Hyundai. Однако в отличие от топовых моделей у компактного кроссовера не 800-вольтовая, а 400-вольтовая архитектура. Пока что автомобиль будет доступен только в версии с передним приводом и мотором мощностью 204 л.с. (283 Нм) и двумя вариантами батарей. Емкость стандартной составляет 58,3 кВт⋅ч, Long Range-версии — 81,4 кВт⋅ч. Запас хода оценивается в 410 км и 600 км по циклу WLTP соответственно. От быстрой зарядки мощностью до 128 кВт запас энергии можно будет пополнить с 10 до 80 % всего за 31 мин. С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,5 сек. Максимальная скорость составляет 170 км/ч.

В салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана для приборной панели и мультимедийной системы, между ними встроен 5-дюймовый экран для климат-контроля. На рулевом колесе расположены клавиши управления круиз-контролем, навигацией и аудиосистемой Harman Kardon. На центральном тоннеле спрятан выдвижной столик, а под ним есть дополнительная полка и площадка для беспроводной зарядки. В обивке кресел, потолке, подлокотниках, ковриках и элементах декора применены переработанный пластик и другие эко-материалы.

Есть ИИ-помощник Kia Assistant, построенный на базе чат-бота ChatGPT. С его помощью пользователь сможет планировать поездки, управлять функциями автомобиля, запускать музыку, игры и многое другое.

Продажи EV3 стартуют в августе на рынке Южной Кореи, а осенью электрокар появится в Европе и Великобритании. Стоимость пока не объявлена. Ожидается, что машина будет стоить примерно $30 тыс. Позже, помимо обычной версии, в продажу поступит EV3 GT-line со спортивным дизайном и другими колесами.