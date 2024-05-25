spot_img
26 мая, 2024
ДомойТелекомНовости операторовAzercell и GSMA обсудили перспективы стратегического партнерства

Azercell и GSMA обсудили перспективы стратегического партнерства

Azercell GSMA

Завершилась конференция «GSMA M360 Eurasia», организованная Международной Ассоциацией GSM (GSMA) при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom».

Мероприятие привлекло региональных и международных экспертов в области телекоммуникаций и цифровых технологий, а также представителей регулирующих органов региона.

В ходе конференции состоялась встреча руководящего состава Azercell и GSMA, на которой были обсуждены приоритетные области и будущие направления этого стратегического партнерства. Одной из ключевых тем на повестке дня была возможность интеграции искусственного интеллекта в телекоммуникационный сектор и изучение потенциала сотрудничества в этом направлении.

Также стороны обговорили детали нового соглашения, которое будет способствовать дальнейшему укреплению их партнерских отношений. В рамках этого контракта сотрудники Azercell примут участие в специализированных программах обучения, разработанных GSMA для операторов мобильной связи. Подобные инициативы будут способствовать успешной адаптации сотрудников Azercell к регулярно изменяющемуся рынку труда и развитию человеческого капитала компании в целом.

В рамках встречи также были обсуждены и детали текущего сотрудничества организаций. Так, Azercell присоединился к целевой группе GSMA по борьбе с изменением климата в рамках COP29 и активно продвигает идею достижения нулевых выбросов углекислого газа в мобильной индустрии.

Следует отметить, что с декабря прошлого года лидирующий мобильный оператор активно участвует в работе Целевой группы GSMA по борьбе с изменением климата, подчеркивая свою приверженность экологической устойчивости.

Предыдущая статья
Sony представила свое видение будущего индустрии развлечений — голограммы и летающие экраны
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,040ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

You have not selected any currencies to display