Smart-часы Fitbit Ace LTE мотивируют детей на здоровый образ жизни в игровой форме

Производитель носимой электроники Fitbit, принадлежащий компании Google, представил новую модель smart-часов линейки Ace, ориентированную на детскую аудиторию. Fitbit Ace LTE призваны мотивировать детей от 7 лет на активный и здоровый образ жизни в игровой форме. Для этого гаджет предлагает игры, внутренней «валютой» в которых стала активность на свежем воздухе. Также устройство получило несколько полезных функций для родителей.
Вместо привычных приложений на часах установлено несколько игр, поощряющих детей к физической активности. Например, в одной из игр, чтобы персонаж смог добраться до сокровищ, ребенок должен накопить очки, которые зарабатываются только физическими упражнениями: бегом, танцами, прыжками, прогулками и другими активностями. Список игр периодически обновляется.
Также есть персонаж Eejie, похожий на игрушку Тамагочи. Для Eejie можно покупать комнаты, одежду и другие аксессуары, на что придется тратить специальную «валюту», заработанную на выполнении целей во время активных игр на часах. Чем чаще ребенок достигает ежедневных целей, тем более Eejie становится здоровым и счастливым.
Родители могут ограничивать игры в определенные часы с помощью функции «Школьное время». Часы позволяют ребенку отправлять сообщения и звонить своим родителям. Взрослые также смогут звонить ему или отправлять сообщения. Кроме того, они видят прогресс в достижении целей за месяц с помощью приложения Fitbit Ace, доступного для Android и iOS. На часах поддерживается до 20 одобренных контактов. Родители могут отслеживать местоположение детей, при этом данные удаляются через 24 часа.
По техническим характеристикам Fitbit Ace LTE во многом повторяет прошлогодние Pixel Watch 2. Они основаны на Snapdragon W5 Gen 1, имеют 2 Gb ОЗУ и 32 Gb ПЗУ, есть микрофон, защита от воды (5 АТМ), AMOLED-экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 3. Заявленное время автономной работы — до 16 часов. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC и GPS. Часы получили упрощенную версию оптического датчика Pixel Watch 2, акселерометр, гироскоп, высотомер, магнитометр и датчик внешней освещенности. Google убрал датчики здоровья, которые не нужны детям, например, в приложении ЭКГ на Pixel Watch имеются возрастные ограничения от 22 лет.
Fitbit Ace LTE поступят в продажу 5 июня по цене $229. Для возможности звонить, писать и получать доступ к местоположению нужно оплатить тарифный план Fitbit Ace Pass за $9,99 в месяц или $119 в год.