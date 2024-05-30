Smart-часы Fitbit Ace LTE мотивируют детей на здоровый образ жизни в игровой форме

Производитель носимой электроники Fitbit, принадлежащий компании Google, представил новую модель smart-часов линейки Ace, ориентированную на детскую аудиторию. Fitbit Ace LTE призваны мотивировать детей от 7 лет на активный и здоровый образ жизни в игровой форме. Для этого гаджет предлагает игры, внутренней «валютой» в которых стала активность на свежем воздухе. Также устройство получило несколько полезных функций для родителей.

Вместо привычных приложений на часах установлено несколько игр, поощряющих детей к физической активности. Например, в одной из игр, чтобы персонаж смог добраться до сокровищ, ребенок должен накопить очки, которые зарабатываются только физическими упражнениями: бегом, танцами, прыжками, прогулками и другими активностями. Список игр периодически обновляется.

Также есть персонаж Eejie, похожий на игрушку Тамагочи. Для Eejie можно покупать комнаты, одежду и другие аксессуары, на что придется тратить специальную «валюту», заработанную на выполнении целей во время активных игр на часах. Чем чаще ребенок достигает ежедневных целей, тем более Eejie становится здоровым и счастливым.

Родители могут ограничивать игры в определенные часы с помощью функции «Школьное время». Часы позволяют ребенку отправлять сообщения и звонить своим родителям. Взрослые также смогут звонить ему или отправлять сообщения. Кроме того, они видят прогресс в достижении целей за месяц с помощью приложения Fitbit Ace, доступного для Android и iOS. На часах поддерживается до 20 одобренных контактов. Родители могут отслеживать местоположение детей, при этом данные удаляются через 24 часа.

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По техническим характеристикам Fitbit Ace LTE во многом повторяет прошлогодние Pixel Watch 2. Они основаны на Snapdragon W5 Gen 1, имеют 2 Gb ОЗУ и 32 Gb ПЗУ, есть микрофон, защита от воды (5 АТМ), AMOLED-экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 3. Заявленное время автономной работы — до 16 часов. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC и GPS. Часы получили упрощенную версию оптического датчика Pixel Watch 2, акселерометр, гироскоп, высотомер, магнитометр и датчик внешней освещенности. Google убрал датчики здоровья, которые не нужны детям, например, в приложении ЭКГ на Pixel Watch имеются возрастные ограничения от 22 лет.

Fitbit Ace LTE поступят в продажу 5 июня по цене $229. Для возможности звонить, писать и получать доступ к местоположению нужно оплатить тарифный план Fitbit Ace Pass за $9,99 в месяц или $119 в год.