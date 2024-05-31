Mistral AI выпустил Codestral — свою первую ИИ-модель для генерации кода

Французский стартап Mistral AI, поддерживаемый Microsoft, объявил о выходе своей первой генеративной модели искусственного интеллекта для кодирования под названием Codestral.

ИИ-модель обучена более чем 80 языкам программирования, включая Python, Java, C, C++, JavaScript и Bash. Она также хорошо работает с более конкретными языками, такими как Swift и Fortran. Модель способна писать код, составлять тесты и дополнять неполный код, кроме того, она может отвечать на вопросы о кодовой базе на английском языке, сообщается в блоге Mistral AI.

Несмотря на заявления компании о «открытости» модели, лицензия на использование Codestral накладывает значительные ограничения. Использование модели для коммерческих целей запрещено. Есть исключение для разработки, но опять с оговорками: лицензия Mistral AI прямо запрещает «любое внутреннее использование сотрудниками в рамках деловой деятельности организации». Возможно, причина появления ограничений в лицензии кроется в том, что Codestral частично обучалась на материалах, защищенных авторским правом. Хотя Mistral AI не подтвердил эту информацию, по словам ресурса TechCrunch, есть свидетельства того, что предыдущие наборы данных для обучения содержали такой контент.

Codestral не подходит для большинства разработчиков, поскольку, имея 22 млрд. параметров, требует значительных вычислительных ресурсов. Конечно, стартап утверждает, что у его модели есть определенные преимущества перед конкурентами.

Исследования показывают, что инструменты генеративного ИИ, такие как Codestral, очень востребованы у программистов. По данным опроса Stack Overflow, проведенного в июне 2023 года, 44% разработчиков уже используют такие инструменты, а 26% планируют начать их использование в ближайшее время. Однако у этих инструментов есть вполне очевидные недостатки, ведущие к ошибкам в программировании. Согласно исследованию Университета Пердью, более половины ответов на вопросы по программированию чат-бота OpenAI ChatGPT были неверными.

Несмотря на это, Mistral AI запустил версию Codestral на своей диалоговой ИИ-платформе Le Chat, а также представил платный API. Стартап также работает над тем, чтобы встроить Codestral во фреймворки приложений и среды разработки, такие как LlamaIndex, LangChain, Continue.dev и Tabnine.