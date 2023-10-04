Google Pixel Watch 2 — прежний дизайн и цена, чип Qualcomm и Wear OS 4

Помимо смартфонов серии Pixel 8, компания Google представила второе поколение smart-часов Pixel Watch. В плане дизайна новая модель, по сравнению с первым поколением, не получила никаких изменений. Сбоку также располагается одна обычная кнопка и аналог колесика Digital Crown. Корпус часов на 100% изготовлен из переработанного алюминия.

Google Pixel Watch 2 оборудованы круглым 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 384×384 пикселя, яркостью до 1000 нит и поддержкой AlwaysOn Display. Матрица защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. Размер корпуса составляет 41 мм. Плотность пикселей — 320 ppi.

Компания отказалась от чипа Exynos в пользу решения Qualcomm. В Pixel Watch 2 установлен четырехъядерный процессор Snapdragon W5 Gen 1 с графикой Adreno 702. Часы получили 2 Gb ОЗУ, 32 Gb флэш-памяти и специальный сопроцессор на основе ядра Cortex-M33. Он работает в качестве основного чипа для продления времени работы гаджета, когда нет ресурсоемких задач. Емкость аккумуляторной батареи по-прежнему невелика – 306 мА·ч, но Google уверяет, что часы работают в автономном режиме 24 часа с активированной функцией Always-On Display.

Pixel Watch 2 получили совершенно новый многоканальный оптический датчик для измерения ЧСС – он на 40% точнее одноканального, использовавшегося в часах первого поколения. Также улучшен температурный датчик. Кроме того, гаджет получил новую систему мониторинга стресса CEA (Continuous Electrodermal Activity): она регистрирует мельчайшие выделения пота под часами, учитывает температуру кожи, частоту и изменчивость пульса. Если гаджет зафиксирует слишком высокий уровень стресса, то предложит его снизить с помощью специальных дыхательных упражнений. Часы могут отслеживать физическую активность, сердечный ритм и уровень насыщения крови кислородом (SpO2), также можно снимать показания ЭКГ.

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Добавили новые функции безопасности — местоположение в реальном времени передается контактам пользователя в экстренных случаях. Обновилось приложение Fitbit для смартфона: теперь оно анализирует статистику тренировок пользователя с помощью генеративного ИИ и выдает рекомендации для улучшения результатов.

Базовая версия часов оснащена Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC, а более дорогая получила поддержку LTE. Впервые реализована поддержка модуля UWB. Есть защита IP68. В качестве программной платформы выступила Wear OS 4. Часы совместимы с ремешками Pixel Watch первого поколения, но Google также предложила новые ремешки. Вес немного уменьшился — 31 гр. вместо 36 гр.

Цена часов не изменилась. Google Pixel Watch 2 c Bluetooth и Wi-Fi стоят $349, модификация с LTE — $399. В продаже — с 12 октября, предзаказ уже открыт.