Technofusion представила новейшие достижения в области управления данными

ООО «Technofusion», предоставляющее клиентам высококачественные ИТ-решения, провело сегодня в Баку мероприятие, посвящённое вопросам хранения и управления данными.

На технологической сессии, проведённой при поддержке компании NetApp и группы компаний МУК, участники были проинформированы о последних тенденциях и технологических решениях, представленных в этой области. Также были представлены новинки продуктовой линейки и обсуждены текущие проблемы клиентов и подходы к их решению. Эксперты компании NetApp поделились своими знаниями и подчеркнули, что в современном мире данные становятся незаменимым активом, способствующим инновациям и прогрессу. Успешное управление данными позволяет компаниям упростить свои операции, ускорить принятие решений и снизить расходы.

Выступая на мероприятии, технический директор компании NetApp Роман Ройфман отметил, что технологии NetApp помогают компаниям использовать данные как стратегический актив.

«Мы продолжаем поддерживать компании в достижении успеха и развития, оставаясь верными нашему девизу: “Самая безопасная система хранения на планете”», — подчеркнул он.

О компании Technofusion:

Компания Technofusion была основана в 2016 году и с тех пор предоставляет высококачественные интеграционные и консультационные услуги клиентам в Азербайджане, Грузии и странах Центральной Азии. Компания предлагает ИТ-решения, которые экономят время, повышают доходность и эффективность. Technofusion имеет партнерские отношения с ведущими мировыми поставщиками информационно-коммуникационных технологий, такими как Microsoft, Oracle, Cisco, Dell, Huawei, NetApp и другие. Более подробную информацию о деятельности, продуктах и услугах компании можно найти на ее сайте, а также на страницах в LinkedIn, Facebook и Instagram.

О компании NetApp:

Компания NetApp — мировой лидер в технологиях хранения и управления данными. Компания предлагает инновационные продукты и услуги, которые помогают организациям управлять, хранить, защищать и анализировать данные, обеспечивая эффективность, надёжность и безопасность ИТ процессов.

О группе компаний МУК:

Группа компаний МУК начала свою деятельность в мае 1997 года. Основное направление деятельности МУК – дистрибуция комплексных решений и оборудования ведущих мировых производителей в сфере информационных технологий.

Группа компаний МУК предоставляет комплекс дополнительных услуг для своих дилеров, что позволяет говорить о ней как об уникальном дистрибуторе, развивающем модель Value Added Distribution (VAD) и осуществляющем продажи через дилерскую сеть в Молдове, Словении, Украине, на Балканах, в странах Кавказа и Центральной Азии.

Постоянно расширяющееся портфолио компании включает контракты с более чем 50 мировыми брендами А-класса, среди которых – производители компьютерной техники, активного и пассивного сетевого оборудования, систем бесперебойного питания, а также разработчики программного обеспечения для построения ИТ-инфраструктуры любого масштаба и сложности.