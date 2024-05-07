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7 мая, 2024
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Samsung выпустил OLED-телевизоры новой линейки S85D по цене от $1700

Samsung S85D

Компания Samsung представила OLED-телевизоры линейки начального уровня S85D, в которую входят три модели на 55, 65 и 77 дюймов. Устройства новой линейки построены на процессорах NQ4 AI Gen2, как отмечает производитель, благодаря которым обеспечивается первоклассное качество изображения.

Телевизоры получили стандартную частоту обновления 120 Hz для всех четырех портов HDMI 2.1, функцию ИИ-масштабирования до разрешения 4K и сертификацию Pantone. Есть поддержка Dolby Atmos, потокового сервиса Samsung TV Plus и Samsung Gaming Hub.

Цены на телевизоры серии Samsung S85D: 55-дюймовая модель — $1700, 65-дюймовая — $2100, 77-дюймовая — $3400.

Также представлены несколько новых моделей в сериях S90D (от $1400) и S95D (от $2600).

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