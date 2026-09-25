Xiaomi представила свои первые телевизоры RGB-Mini LED с яркостью до 5500 нит

Компания Xiaomi представила в Китае инновационную линейку флагманских телевизоров TV S Pro, в которую вошли базовая версия и флагманская Supreme Edition с диагоналями от 65 до 98 дюймов. Главным технологическим прорывом стало использование подсветки RGB-Mini LED, где вместо привычных белых светодиодов применяются раздельные источники красного, зеленого и синего цвета. Такое решение позволило производителю добиться 100-процентного охвата цветового пространства BT.2020 и снизить энергопотребление на треть в сценах с доминирующим монохромным фоном.

Новинки демонстрируют рекордные показатели яркости и контрастности. Пиковое значение для стандартных моделей составляет 5000 нит, а для Supreme Edition — 5500 нит. За глубокий черный цвет отвечает сложная система локального затемнения, насчитывающая от 2160 до 4860 зон в зависимости от размера экрана. Дополнительным преимуществом старшей модификации стало продвинутое антибликовое покрытие с коэффициентом отражения всего 0,5% против 1,8% у базовой версии.

Все устройства оснащены 4K-панелями с нативной частотой обновления 180 Hz, поддержкой технологий VRR и AMD FreeSync Premium Pro, что делает их идеальным решением для гейминга. Более того, в киберспортивном режиме модели Supreme Edition способны разгоняться до внушительных 360 Hz. Набор интерфейсов включает четыре порта HDMI 2.1, Wi-Fi 6, Ethernet и USB.

За производительность отвечает мощный четырехъядерный процессор Cortex-A73, дополненный 4 Gb оперативной памяти и накопителем на 64 Gb, работающий под управлением свежей операционной системы HyperOS 4. Одной из умных фишек стал встроенный миллиметровый радар, который отслеживает положение человека в комнате и автоматически корректирует картинку и звук под него. При этом в Supreme Edition установлен выделенный сопроцессор XM9000, ювелирно синхронизирующий работу подсветки и ЖК-матрицы.

Аудиосистема стала одним из главных различий двух версий. Обычные TV S Pro получили 130-ваттный звук формата 2.1.2 с высотными динамиками и сабвуфером. Версия Supreme Edition предлагает еще более иммерсивный 170-ваттный комплекс формата 4.1.2 с дополнительными боковыми каналами и поддержкой Dolby Atmos. Обе системы создавались в партнерстве со специалистами Harman.

Визуально телевизоры выделяются ультратонким металлическим корпусом (от 49,7 до 54,9 мм) и специальным настенным креплением, благодаря которому зазор между стеной и панелью составляет минимальные 5 мм.

На рынке Китая цены на стандартную линейку Xiaomi TV S Pro стартуют от $894 и доходят до $1937. Продвинутая серия Supreme Edition обойдется покупателям в диапазоне от $939 до $2085.