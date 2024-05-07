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7 мая, 2024
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Gulfstream Distribution и Cisco провели интенсивные курсы Cisco CCNA для партнеров

Cisco CCNA

Главной темой интенсивных курсов, которые были организованы компаниями Gulfstream Distribution и Cisco в офисе дистрибьютора, стало прохождение курса Cisco CCNA. Данный курс позволил сформировать у обучаемых знания и умения, необходимые для установки, настройки и сопровождения сетей малого и среднего размера, построенных на основе оборудования Cisco.

Программа курса Внедрение и администрирование решений Cisco разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем». Интенсивные занятия, проходившие каждый день в течение одной недели, вел инженер Gulfstream Distribution Анар Ибаев.

Организаторы курсов желают партнерам удачи во время последующей сдачи экзаменов!

Gulfstream Distribution и в дальнейшем продолжит проведение подобных курсов, основной задачей которых является развитие навыков своих партнеров и заказчиков.

 

Cisco — американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий

Gulfstream Distributionкрупнейший IT-дистрибьютор на рынке Азербайджана, успешно развивающий такие сегменты дистрибуции, как компьютерная и цифровая техника, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности. В настоящее время в портфеле компании множество брендов, в числе которых мировые гиганты Cisco, Dell Technologies, Huawei, Acer, ASUS, Canon и т.д. — всю интересующую вас информацию о деятельности Gulfstream Distribution можно получить по следующему контактному номеру — (012) 597 30 80.

Официальный сайтhttp://www.gulfstream.az/

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