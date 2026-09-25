Huawei представила новую серию smart-телевизоров Mate TV 2

Компания Huawei представила новую линейку smart-телевизоров Mate TV 2. В нее вошли три модели: Mate TV 2 Enjoy Edition, Mate TV 2 и Mate TV 2 Pro с диагоналями от 65 до 98 дюймов. Это первые телевизоры компании на базе операционной системы HarmonyOS 7 с фирменными чипами семейства Kirin 9.

Все модели оснащаются матрицей Super Mini LED и процессором Kirin T92. По сравнению с предшественником он демонстрирует значительный прирост мощности: производительность CPU в однопоточном режиме выросла на 490%, в многопоточном — на 360%, а графический потенциал GPU увеличился на 251%. Интеллектуальные функции позволяют масштабировать контент из 1080p до 4K, а также осуществлять беспроводную трансляцию приложений, управление с помощью фирменного пера и интеграцию со всей экосистемой умного дома.

Модель Mate TV 2 Enjoy Edition получила 8 Gb оперативной и 128 Gb встроенной флеш-памяти. Пиковая яркость матрицы достигает 4000 нит, поддерживаются 1,07 млрд. цветов. Экран занимает 99% площади передней панели. Толщина корпуса составляет 36,9 мм. Аудиосистема Huawei Sound формата 2.2 мощностью 130 Вт способна воспроизводить высокие частоты до 40 kHz и глубокий бас от 22 Hz.

Mate TV 2 использует ту же конфигурацию памяти, что и Enjoy Edition, но получил отдельный чип обработки изображения Honghu Vivid. Пиковая яркость увеличена до 5000 нит, а технология LR 0,5% снижает отражения. Телевизор умеет в реальном времени разделять передний и задний планы и преобразовывать обычное 2D-видео в 3D. Аудиосистема мощнее — 180 Вт в формате 3.2.2.

Флагманский Mate TV 2 Pro базируется на тех же технологиях, что и Mate TV 2, но получил 12 Gb оперативной и 256 Gb встроенной флеш-памяти, а мощность акустики увеличена до 240 Вт.

Для Mate TV 2 Enjoy Edition цены составляют от $1135 до $1985 за диагональ от 65 до 85 дюймов, Mate TV 2 — от $1914 до $3830 (65–98 дюймов), Mate TV 2 Pro — от $2410 до $4965 (65–98 дюймов). Все модели серии уже доступны для предзаказа в Китае.