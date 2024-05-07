iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в мире

Согласно свежему отчету аналитической компании Counterpoint Research компании Apple и Samsung продолжают доминировать на мировом рынке смартфонов. Устройства этих брендов заняли все десять позиций списка самых продаваемых смартфонов в первом квартале 2024 года.

iPhone 15 Pro Max стал лидером рейтинга, при этом в все четыре модели серии iPhone 15 вошли в десятку лучших. Как отмечает Counterpoint Research, растущая популярность линейки iPhone Pro вполне очевидна, поскольку в первом квартале на нее пришлось более половины всех продаж Apple, что значительно больше доли в 24% в том же квартале 2020 года. Смартфоны iPhone Pro отличаются большей функциональностью по сравнению с базовыми моделями.

Samsung занимает два места в первой десятке с серией Galaxy S24. Вариант Ultra занял пятое место в рейтинге, а базовая версия — девятое. Высокие показатели серии объясняются, в частности, достижениями в области искусственного интеллекта Galaxy AI. Кроме того, высоким спросом пользуются модели среднего ценового сегмента, входящие в серию Galaxy A.