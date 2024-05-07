spot_img
7 мая, 2024
ДомойТехнологииСмартфоныiPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в мире

iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в мире

смартфонов

Согласно свежему отчету аналитической компании Counterpoint Research компании Apple и Samsung продолжают доминировать на мировом рынке смартфонов. Устройства этих брендов заняли все десять позиций списка самых продаваемых смартфонов в первом квартале 2024 года.

iPhone 15 Pro Max стал лидером рейтинга, при этом в все четыре модели серии iPhone 15 вошли в десятку лучших. Как отмечает Counterpoint Research, растущая популярность линейки iPhone Pro вполне очевидна, поскольку в первом квартале на нее пришлось более половины всех продаж Apple, что значительно больше доли в 24% в том же квартале 2020 года. Смартфоны iPhone Pro отличаются большей функциональностью по сравнению с базовыми моделями.

Samsung занимает два места в первой десятке с серией Galaxy S24. Вариант Ultra занял пятое место в рейтинге, а базовая версия — девятое. Высокие показатели серии объясняются, в частности, достижениями в области искусственного интеллекта Galaxy AI. Кроме того, высоким спросом пользуются модели среднего ценового сегмента, входящие в серию Galaxy A.

Предыдущая статья
Google Pixel 8a smartfonunun Avropa üçün qiymətlərini açıqlayıb
Следующая статья
Samsung выпустил OLED-телевизоры новой линейки S85D по цене от $1700
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,050ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»