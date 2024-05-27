Samsung Galaxy F55 5G получил селфи-камеру на 50 Мп

Кроме смартфона Galaxy M35 5G компания Samsung сегодня представила еще одну модель — Galaxy F55 5G с задней панелью из веганской кожи и мощной селфи-камерой.

Смартфон оснащен экраном Super AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 1000. В его основе лежит процессор Snapdragon 7 Gen 1, 8/12 Gb оперативной и 128/256 Gb встроенной памяти.

Galaxy F55 5G получил тройной модуль основной камеры: 50 Мп датчик с OIS, ультраширокоугольный объектив на 8 Мп и 2 Мп сенсор для макросъемки. Фронтальная камера разрешением 50 Мп позволяет делать высококачественные селфи.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт, что больше, чем, например, у стандартной версии флагманской модели Galaxy S24. При этом зарядный адаптер в комплектацию не входит. В конфигурации модели также есть поддержка адаптеров Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, чип NFC, стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев и защита от пыли и воды IP67. Используется Android 14 с интерфейсом One UI 6.1. Производитель обещает четыре года обновлений для ОС и пять лет патчей безопасности.

Цена базовой версии Samsung Galaxy F55 5G на 8/128 Gb памяти составляет $325, топового варианта 12/256 Gb — $400.