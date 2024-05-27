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28 мая, 2024
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Названы ИИ-функции, которые появятся в iOS 18

iOS 18

На ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая пройдет с 10 по 14 июня, компания Apple представит новую версию мобильной операционной системы iOS 18.

Журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) опубликовал ожидаемый список ИИ-функций, которые появятся в новой версии iOS. Он утверждает, что функции изначально будут выпущены с пометкой «предварительная версия», так как скорее всего, Apple не успела завершить их полноценное тестирование к релизу или просто не уверена в их качественной работе.

Ожидается, что в список нововведений, войдут обобщение сообщений и уведомлений, конвертирование голосовых заметок в текст, редактирование фото, предиктивный ввод текста, а также улучшения браузера Safari и поиска Spotlight.

Кроме того, по словам Гурмана, Apple разрабатывает функцию на основе ИИ, которая сможет генерировать уникальные смайлы, соответствующие контексту набираемого пользователем сообщения. Таким образом, iOS 18 позволит создавать неограниченное количество персонализированных смайлов для любых ситуаций, дополняя уже существующий каталог стандартных эмодзи. Это избавит пользователей от необходимости ждать ежегодных обновлений iOS для получения новых смайлов.

Дополнят список нововведений возможность изменять цвет значков приложений на главном экране, а также появится свобода в размещении значков и виджетов по желанию пользователя, а не по сетке.

В iOS 18 также будет отдельно интегрирован чат-бот на базе ChatGPT от OpenAI. Также разрабатывается специальная компактная ИИ-модель для Apple Watch.

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