Realme GT Neo6: доступный субфлагман на базе Snapdragon 8s Gen 3

Компания Realme представила новый субфлагманский смартфон GT Neo6. Это продвинутая версия вышедшей в апреле модели GT Neo 6 SE. Аппарат получил мощный процессор, зарядку большей мощности, а также одно новое цветовое решение. Прочие характеристики в точности повторяются.

Realme GT Neo6 оборудован 10 битным 6,78-дюймовым дисплеем OLED 8T LTPO от BOE с локальной пиковой яркостью 6000 нит, разрешением 2780×1264 пикселей (450 ppi), динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz, частотой регулировки ШИМ 2160 Hz, частотой дискретизации сенсора 360 Hz и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8s Gen 3, дополненный оперативной памятью LPDDR5X до 16 Gb и накопителем UFS 4.0 емкостью до 1 Tb. За отведение тепла от SoC отвечает большая система охлаждения площадью 10 014 мм2. Двойная основная камера включает датчик на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1.953″, f/1.8, угол обзора 79 градусов, OIS) и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (IMX355, 1/4″, f/2.2, угол обзора 112 градусов). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX615) расположена в отверстии по центру экрана.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (50% за 10 минут). Чип управления питанием SUPERVOOC S продлевает срок службы аккумулятора. Производитель уверяет, что батарея прослужит более 4 лет.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 LE, NFC, GPS, USB-C, (USB 2.0), ИК-пульт, мощный вибромотор, подэкранный сканер отпечатков пальцев (оптический, короткофокусный), стереодинамики и защита IP65. Габариты составляют 162 х 75,1 х 8,65 мм, вес — 191 гр. Предустановлена Android 14 с интерфейсом Realme UI 5.0, который поддерживает жестовое управление через фронтальную камеру. Цветовые решения корпуса: серебристый и зеленый, а также новый фиолетовый.

Цены на Realme GT Neo6: 12/256 Gb — $290, 16/256 Gb — $332, 16/512 Gb — $373, 16 Gb/1 Tb- $415. Продажи смартфона в Китае начнутся 15 мая. Глобальная премьера состоится до конца этого месяца.