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10 мая, 2024
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Huawei Pura 70 Ultra стал лучшим камерофоном по версии DXOMark

Huawei Pura 70 Ultra

По оценкам экспертов DXOMark, Huawei Pura 70 Ultra стал лучшим камерофоном рейтинга, набрав 163 балла. Смартфон обошел на 5 баллов предыдущего лидера — Honor Magic 6 Pro.

Особенно высокие оценки Huawei Pura 70 Ultra получил за фотографические возможности, где его результат составил 169 баллов, и за видеосъемку — 148 баллов. Специалисты отметили превосходную работу с экспозицией, цветопередачей, шумами, боке, а также теле- и широкоугольной съемкой. Смартфон показал прекрасные результаты при съемке на улице, в помещении и при слабом освещении.

Плюсы камеры Huawei Pura 70 Ultra:

  • Очень универсальная камера, обеспечивающая лучшие на сегодняшний день возможности мобильной фотографии;
  • Подходит для всех типов фотосъемки и условий освещения;
  • Неизменно превосходное качество изображения в таких ключевых областях фотографии, как экспозиция, цвет и автофокус;
  • Лучшее в своем классе фотозумирование;
  • Обеспечивает исключительные результаты во всех диапазонах масштабирования;
  • Быстрая и точная автофокусировка в сочетании с регулируемой диафрагмой позволяет делать превосходные портретные снимки, как одного человека, так и группы;
  • Естественный и плавный эффект размытия на портретах с точной изоляцией объекта;
  • Отличная макросъемка, в результате чего получаются четкие и детальные изображения.

Минус камеры:

  • Неравномерное взаимодействие с пользователем при съемке видео из-за нестабильности и потери деталей изображения, особенно при слабом освещении.
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