Huawei Pura 70 Ultra стал лучшим камерофоном по версии DXOMark

По оценкам экспертов DXOMark, Huawei Pura 70 Ultra стал лучшим камерофоном рейтинга, набрав 163 балла. Смартфон обошел на 5 баллов предыдущего лидера — Honor Magic 6 Pro.
Особенно высокие оценки Huawei Pura 70 Ultra получил за фотографические возможности, где его результат составил 169 баллов, и за видеосъемку — 148 баллов. Специалисты отметили превосходную работу с экспозицией, цветопередачей, шумами, боке, а также теле- и широкоугольной съемкой. Смартфон показал прекрасные результаты при съемке на улице, в помещении и при слабом освещении.
Плюсы камеры Huawei Pura 70 Ultra:
- Очень универсальная камера, обеспечивающая лучшие на сегодняшний день возможности мобильной фотографии;
- Подходит для всех типов фотосъемки и условий освещения;
- Неизменно превосходное качество изображения в таких ключевых областях фотографии, как экспозиция, цвет и автофокус;
- Лучшее в своем классе фотозумирование;
- Обеспечивает исключительные результаты во всех диапазонах масштабирования;
- Быстрая и точная автофокусировка в сочетании с регулируемой диафрагмой позволяет делать превосходные портретные снимки, как одного человека, так и группы;
- Естественный и плавный эффект размытия на портретах с точной изоляцией объекта;
- Отличная макросъемка, в результате чего получаются четкие и детальные изображения.
Минус камеры:
- Неравномерное взаимодействие с пользователем при съемке видео из-за нестабильности и потери деталей изображения, особенно при слабом освещении.