Huawei Pura 70 Ultra стал лучшим камерофоном по версии DXOMark

По оценкам экспертов DXOMark, Huawei Pura 70 Ultra стал лучшим камерофоном рейтинга, набрав 163 балла. Смартфон обошел на 5 баллов предыдущего лидера — Honor Magic 6 Pro.

Особенно высокие оценки Huawei Pura 70 Ultra получил за фотографические возможности, где его результат составил 169 баллов, и за видеосъемку — 148 баллов. Специалисты отметили превосходную работу с экспозицией, цветопередачей, шумами, боке, а также теле- и широкоугольной съемкой. Смартфон показал прекрасные результаты при съемке на улице, в помещении и при слабом освещении.

Плюсы камеры Huawei Pura 70 Ultra:

Очень универсальная камера, обеспечивающая лучшие на сегодняшний день возможности мобильной фотографии;

Подходит для всех типов фотосъемки и условий освещения;

Неизменно превосходное качество изображения в таких ключевых областях фотографии, как экспозиция, цвет и автофокус;

Лучшее в своем классе фотозумирование;

Обеспечивает исключительные результаты во всех диапазонах масштабирования;

Быстрая и точная автофокусировка в сочетании с регулируемой диафрагмой позволяет делать превосходные портретные снимки, как одного человека, так и группы;

Естественный и плавный эффект размытия на портретах с точной изоляцией объекта;

Отличная макросъемка, в результате чего получаются четкие и детальные изображения.

Минус камеры: