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10 мая, 2024
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OpenAI готовит поисковую систему на базе ChatGPT

OpenAI ChatGPT

Компания OpenAI ведет разработку функции интернет-поиска для чат-бота ChatGPT, об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник. Сообщается, что OpenAI намерена конкурировать в сфере веб-поиска с Google и принадлежащим Alphabet поисковым стартапом Perplexity, завоевавший популярность благодаря собственной поисковой системе на базе искусственного интеллекта, которая делает упор на точность ответов и цитируемость.

По словам Сэма Альтмана, руководителя OpenAI, никому еще не удалось найти оптимальный интерфейс, соединяющий большие языковые модели (LLM) и поиск. ChatGPT сможет включать в ответы на пользовательские запросы информацию из интернета вместе с ссылками на источники, такие как «Википедия» и публикации в блогах. По данным издания, одна из версий продукта также сможет выдавать вместе с текстовым ответом релевантные изображения в случаях, когда это будет необходимо. Например, если пользователь поинтересуется, как заменить дверную ручку, то ответ может содержать изображение, иллюстрирующее процесс решения данной задачи.

Для поисковика уже создан поддомен search.chatgpt.com и соответствующий SSL-сертификат. Если сейчас попытаться получить доступ к домену, то на экране всплывает сообщение «Страница не найдена».

Официальные представители OpenAI отказались от комментариев по данному вопросу.

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