Представлен Realme GT Neo6 SE — смартфон с рекордной яркостью экрана 6000 нит

Сегодня в Китае прошла презентация нового смартфона среднего класса Realme GT Neo6 SE. Одной из главных отличительных особенностей аппарата является топовый экран OLED 8T LTPO от BOE с локальной пиковой яркостью 6000 нит. Это рекордное значение на рынке. Но максимальная яркость всего экрана составляет 1000 нит.

Realme GT Neo6 SE оснащен 10 битным 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2780×1264 пикселей (450 ppi), динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz, частотой регулировки ШИМ 2160 Hz и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, что является редкостью для смартфона данной ценовой категории.

В основе новинки лежит процессор Snapdragon 7+ Gen 3, используется большая система охлаждения площадью 10 014 мм2. Объем оперативной памяти составляет до 16 Gb, емкость накопителя — 256 или 512 Gb. Набор камер представляет собой классику для смартфонов среднего уровня. Двойная основная камера включает датчик на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1.953″, f/1.8, угол обзора 79 градусов, OIS) и сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп (IMX355, 1/4″, f/2.2, угол обзора 112 градусов). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX615).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 100 Вт (50% всего за 12 минут). Чип управления питанием SUPERVOOC S продлевает срок службы аккумулятора. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 LE, NFC, GPS, USB-C, (USB 2.0), встроенный ИК-излучатель, мощный вибромотор, подэкранный сканер отпечатков пальцев (оптический, короткофокусный), стереодинамики и защита IP65. Габариты составляют 162 х 75,1 х 8,65 мм, вес — 191 гр. Предустановлена Android 14 с интерфейсом Realme UI 5.0, который поддерживает жестовое управление через фронтальную камеру. Цветовые решения корпуса: серебристый и зеленый.

Цены такие: 8/256 Gb — $234, 12/256 Gb — $262, 16/256 Gb — $290, 16/512 Gb — $331. Продажи Realme GT Neo6 SE в Китае начнутся 17 апреля.