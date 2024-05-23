Представлены ноутбуки Samsung Galaxy Book4 Edge на базе Snapdragon X Elite

Компания Samsung представила 14- и 16-дюймовые ноутбуки Galaxy Book4 Edge на базе флагманского процессора Snapdragon X Elite. Младшая версия весит всего 1,16 кг и имеет толщину 10,9 мм, старшая модель – 1,55 кг и 12,3 мм.

Обе модели получили AMOLED-дисплеи разрешением 3K (2880 x 1800 пикселей) с поддержкой частоты обновления 120 Hz. Заявлены яркость 400 нит для контента SDR и 500 нит для HDR, поддержка HDR и VRR (переменная частота обновления), обеспечивается охват 120% цветового пространства DCI-P3.

Устройства оснащены 16 Gb оперативной памятью, что является необходимым минимумом для соответствия Copilot+ PC, и SSD объемом до 1 Tb. Емкость аккумуляторов составляет 55,9 Втч (14 дюймовая версия) и 61,8 Втч (16 дюймовая). Обе модели получили два порта USB4 (Type-C), порт HDMI 2.1 и аудиоразъем для наушников 3,5 мм. 16-дюймовая версия также получила USB 3.2 Type-A и слот для карт памяти microSD. Ноутбуки оснащены технологией защиты Knox, а также набором приложений, которые позволяют быстро обмениваться данными со смартфонами серии Galaxy.

Цена 14-дюймового Samsung Galaxy Book4 Edge начинается с $1349,99, 16-дюймового – с $1449,99. Ноутбуки поступят в продажу 18 июня.