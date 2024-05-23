TikTok подвел итоги проекта #TikTokdanÖyrən: пользователи создали 20 тысяч познавательных видеороликов

TikTok подвел итоги и определил победителей кампании #TikTokdanÖyrən, инициированной видеоплатформой при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики. Всего за два месяца проведения проекта пользователями было создано более 20 тысяч познавательных видеороликов.

В проекте принимали участие и делились познавательным контентом пользователи со всей страны, а также 22 культурные организации, включая 14 театров и 6 музеев, Национальную библиотеку Азербайджана и историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер».

В начале этого года TikTok запустил в Азербайджане инициативу #TikTokdanÖyrən с целью поддержать развитие познавательного контента в Азербайджане и дать возможность пользователям из разных уголков страны делиться знаниями и расширять свой кругозор в удобном формате короткого видеоролика.

Все пользователи TikTok, создавшие познавательные видеоролики не короче 30 секунд по хэштегу #TikTokdanÖyrən, автоматически приняли участие в конкурсе. По итогу проекта были определены авторы лучших видеороликов в трех номинациях:

В номинации «Самый креативный видеоролик» победил преподаватель музыки @vusalsuleymanov_ с видеороликом, в котором он креативно и подробно рассказывает своей студентке об истории создания произведения Людвига Бетховена «К Элизе».

А «Открытием в TikTok» стал автор @abbasov__eziz — его видеоролики о ремонте автомобилей суммарно набрали наибольшее количество просмотров за все время проведения конкурса.

Победители в каждой из категорий получат призы от TikTok — смартфоны iPhone.

Главным партнером проекта стало Министерство культуры Азербайджанской Республики. В рамках данного партнерства к проекту присоединилось двадцать одно культурное учреждение, каждое из которых создало аккаунты в TikTok. Например, Музей ковра @nationalcarpetmuseum в своем аккаунте рассказывает об истории ковроткачества, о том, как ковры создавались нашими предками, а также о незаменимых в прошлом элементах быта. В аккаунте Музея истории Азербайджана @nmuseumhistoryazerbaijan можно увидеть экспонаты его археологической коллекции и узнать о Дворце Зейналабдина Тагиева. А Национальный музей искусств @nationalartmuseum.az проводит у себя в аккаунте виртуальные экскурсии по своим экспозициям.

Видеоролики от азербайджанских театров также пользовались популярностью: суммарно их посмотрели уже более 650.000 раз. Государственный Академический Русский Драматический театр @rusdrama.az в своем аккаунте рассказывал пользователям, как создаются спектакли, актеры Государственного академического музыкального театра @akademik.musiqili делились, как проходят их рабочие будни, а в аккаунте Академического театр оперы и балета можно посмотреть и послушать отрывки оперных постановок.

Проект поддержала и Национальная библиотека Азербайджана @milli.kitabxana, показав свои коллекции книг, а также Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер»: в его официальном аккаунте пользователи могут узнать о мечетях, истории керамики и о многих других составляющих Старого города Баку.

По хештегу проекта пользователи делились полезными и познавательными видеороликами на самые разные темы: от бытовых лайфхаков о том, как отремонтировать дом, обучающих видео об изделиях своими руками и рекомендаций по стилю до обзоров кино и литературы, интересных фактов по гуманитарным наукам, биологии — и о многом другом.

Одной из самых востребованных тем стала кулинария: в проекте приняла участие популярный кулинар Фатима Османова @dadlidir.az, а пользователи делились рецептами домашних сладостей, плова, традиционных азербайджанских блюд и рецептами зарубежной кухни.

Креаторы также создавали видео об изучении языков: например, Аида Гаджиева @ana_dilimde_danis_ рассказывала интересные факты об азербайджанском языке, а учительница английского Сафура Гулиева @safoureng обучала пользователей TikTok важным фразеологизмам.

Отдельную категорию составил спортивный контент. Проект поддержала Федерация дзюдо Азербайджана и показывала в своем аккаунте @judoaz различные приемы, а также рассказывала о соревнованиях по дзюдо. Футболист Нугзар Квиртия @nugzarkvirtiya делился футбольными трюками, о которых важно знать, а преподаватели школы национальных танцев обучали пользователей TikTok, как танцевать лезгинку.

⁠Рашад Азизов, Глава департамента креативных индустрий и цифрового развития Министерства культуры Азербайджанской Республик:

«Результаты проекта #TikTokdanÖyrən действительно, вселяют оптимизм. Мы надеемся, что за этим шагом последуют новые, и сообразно росту объема культурного контента на этой платформе будет расти и осознание ценности культуры среди пользователей TikTok в нашей стране.»

Сергей Соколов, Директор по связям с органами власти и корпоративным вопросам в Восточной Европе и Центральной Азии:

«#TikTokdanÖyrən стала нашей первой масштабной кампанией в Азербайджане, призванной стимулировать активное создание и распространение познавательного контента в стране. Культурные учреждения, спортсмены, преподаватели, кулинары и другие носители знаний из разных областей со всего Азербайджана в течение двух месяцев делились своими знаниями и лайфхаками на самые разные темы. Мы видим большой интерес пользователей в Азербайджане — они создали более 20.000 видеороликов с хэштегом — и высокий потенциал для развития познавательного контента в TikTok, и мы продолжим и дальше предлагать новые инициативы для нашего сообщества.»

О TikTok

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