В Microsoft Paint добавлен ИИ-генератор Cocreator

В графический редактор Microsoft Paint добавлен инструмент Cocreator на основе искусственного интеллекта, который может генерировать изображения на основе текстовых подсказок или набросков пользователя.

Есть возможность регулирования уровня вмешательства ИИ-алгоритма в работу пользователя. За счет этого можно контролировать, насколько сильно Cocreator изменит исходный набросок. Разработчики отмечают, что генерация картинок на основе текстовых подсказок и набросков работает быстрее, чем создание изображений только по описанию. Кроме того, это также позволит добиваться более точного результата, отвечающего требованиям пользователя.

Microsoft уже некоторое время экспериментирует с генерацией картинок с помощью нейросетей в Paint. Ранние версии инструмента Cocreator стали доступны разработчикам и участникам программы предварительной оценки Windows Insider еще осенью прошлого года. Вместе с появлением Copilot+ на ПК, функция генерации изображений в Paint стала официальной.