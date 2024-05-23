spot_img
23 мая, 2024
ДомойAI / MLВ Microsoft Paint добавлен ИИ-генератор Cocreator

В Microsoft Paint добавлен ИИ-генератор Cocreator

Microsoft Paint Cocreator

В графический редактор Microsoft Paint добавлен инструмент Cocreator на основе искусственного интеллекта, который может генерировать изображения на основе текстовых подсказок или набросков пользователя.

Есть возможность регулирования уровня вмешательства ИИ-алгоритма в работу пользователя. За счет этого можно контролировать, насколько сильно Cocreator изменит исходный набросок. Разработчики отмечают, что генерация картинок на основе текстовых подсказок и набросков работает быстрее, чем создание изображений только по описанию. Кроме того, это также позволит добиваться более точного результата, отвечающего требованиям пользователя.

Microsoft уже некоторое время экспериментирует с генерацией картинок с помощью нейросетей в Paint. Ранние версии инструмента Cocreator стали доступны разработчикам и участникам программы предварительной оценки Windows Insider еще осенью прошлого года. Вместе с появлением Copilot+ на ПК, функция генерации изображений в Paint стала официальной.

Предыдущая статья
Dell Technology обновляет подход к системам хранения данных с помощью PowerStore Prime
Следующая статья
Представлены ноутбуки Samsung Galaxy Book4 Edge на базе Snapdragon X Elite
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,040ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»