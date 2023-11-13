Vivo X100 и X100 Pro — MediaTek Dimensity 9300 и камера с объективом Zeiss APO

Компания Vivo представила в Китае серию флагманских смартфонов X100: базовую модель и Pro-версию. Устройства первые в мире получили новый 4-нм процессор MediaTek Dimensity 9300. Применение этого чипа позволило реализовать новейшую оперативную память LPDDR5T, которая ориентировочно на 10% быстрее LPDDR5X, но она в наличии только у версии на 1 Tb ПЗУ. За графику отвечает ускоритель Immortalis G720.

Обе модели получили одинаковый дизайн и единую цветовую палитру. Смартфоны оборудованы OLED-экраном (LTPO) диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2800 х 1260 пикселей, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 1-120 Hz. ШИМ-частота составляет 2160 Hz. Максимальная яркость достигает 3000 нит (у Xiaomi 14 такая же пиковая яркость). Заявлен 100% охват DCI-P3.

Еще одна особенность смартфонов – это топовая камера. Vivo X100 получил надстройки оптики Zeiss T*, а также фирменные ИИ-функции. Vivo X100 Pro, кроме того, оборудован перископным модулем с совершенно новым объективом Zeiss APO, который должен обеспечить более четкие и красочные снимки. Также модель получила новейший чип обработки изображений Vivo V3.

В основную камеру Vivo X100 входят следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX920, f/1.57, OIS), 50 Мп (широкоугольная, Samsung JN1, f/2.0) и 64 Мп (телефото, OmniVision OV64B, f/2.57, оптический зум 3х, OIS). Камера Vivo X100 Pro: 50 Мп (Sony IMX989, 1/0,98″, f/1.75, OIS, 8 линз), 50 Мп (широкоугольная, Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, фокусное расстояние 15 мм) и 50 Мп (телевик, 1/2″, Zeiss APO, f/2.5, оптический зум 4,3х, OIS). Фронтальная камера у обеих моделей разрешением 32 Мп.

За автономность Vivo X100 отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 120 Вт (USB 2.0 Type-С). В Pro-версии установлен аккумулятор на 5400 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт (USB 3.2 Gen 1 Type-С). В оснащение смартфонов также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-пульт, две nanoSIM-карты и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Есть защита от воды по стандарту IP68. Смартфоны работают на базе Android 14 с интерфейсом OriginOS 4. Габариты Vivo X100 составляют 164,05 75,19 8,49/8,74 мм, вес – 206 гр. Vivo X100 Pro – 164,05 х 75,28 х 8,91/9,05 мм, 225 гр.

Цены на Vivo X100: 12/256 Gb — $549, 16/256 Gb — $590, 16/512 Gb — $630, 16 Gb/1 Tb — $685, 16 Gb/1 Tb (память LPDDR5T) — $699.

Цены на Vivo X100 Pro: 12/256 Gb — $685, 16/256 Gb — $727, 16/512 Gb — $754, 16 Gb/1 Tb (память LPDDR5T) — $823.

Смартфоны уже сегодня доступны для предзаказа в Китае, а старт продаж намечен на 21 ноября. Доступные цвета: черный, белый, синий и оранжевый. Ожидается, что устройства будут доступны на международном рынке, но сроки пока не называются.