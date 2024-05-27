Первый пациент Neuralink рассказал, как он как использует мозговой имплант в повседневной жизни

В конце января этого года компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink провела первую имплантацию чипа в мозг человека, который позволит ему управлять смартфоном или ПК при помощи мозговых волн. Первым пациентом стал Ноланд Арбо, 29-летний мужчина, был парализован ниже плеч восемь лет после несчастного случая при дайвинге. Операция прошла успешно.

В интервью Business Insider он поделился, как использует имплант в своей повседневной жизни. Мужчина просыпается в семь утра, а ложиться в одиннадцать вечером, поэтому технология работает постоянно. От четырех до восьми часов в день уходит на занятия с нейрокомпьютерными специалистами для обнаружения и устранения ошибок в программном обеспечении чипа.

«Я чувствую, что делаю значимую работу. Я чувствую, что то, что я делаю каждый день, навсегда повлияет на людей после этого, и этого достаточно, чтобы поддерживать меня в постоянном бодром расположении духа», — сказал Нолан Арбо.

По словам Арбо, чип помогает ему писать посты в соцсети X, использовать Instagram, отвечать на электронные письма, играть в игры и читать онлайн-комиксы. Он также использовал чип для бронирования отеля, когда посещал штаб-квартиру Neuralink.

Он рассказал, что однажды заснул во время использования чипа, из-за чего курсор начал бесконтрольно перемещаться, открыв при этом около 10 приложений на компьютере. Однако, по его словам, курсор можно выключить, чтобы такого не происходило.