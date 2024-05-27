Представлены флагманы Honor 200 и 200 Pro

Компания Honor представила в Китае флагманские смартфоны линейки Honor 200. Модели, базовая и Pro-версия, отличаются друг от друга по нескольким параметрам.

Honor 200 оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном разрешением 2664×1200 пикселей (435 ppi), кадровой частотой 120 Hz и локальной пиковой яркостью 4000 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 3840 Hz, поэтому дисплей не мерцает в большинстве сценариев использования. Экран поддерживает управлением мокрыми руками.

Внутри смартфона установлен 4-нм процессор Snapdragon 7 Gen 3, за графику отвечает ускоритель Adreno 720. Используется система охлаждения площадью 5029 мм2. Объем оперативной памяти составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя — 256 или 512 Gb.

Модель получила тройную систему камер: 50 Мп (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.95, OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, автофокус, макро 2,5 см) и телеобъектив 50 Мп (f/2.4, цифровой зум 50х, OIS). Фронтальная камера на 50 Мп (f/2.1, запись видео в формате 4К) расположена в отверстии по центру экрана. Емкость аккумулятора составляет 5200 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт (смартфон полностью заряжается за 35 минут).

Honor 200 Pro оборудован почти таким же экраном, как базовая версия. Это OLED-дисплей с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2700 х 1224 пикселя (437 ppi), остальные характеристики идентичны. В основе аппарата лежит 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 3, графический процессор — Adreno 735. За охлаждение отвечает испарительная камера площадью 5564 мм2. Кроме того, имеется сетевой чип Honor C1. Объем оперативной памяти составляет 12 или 16 Gb, накопителя – 256, 512 Gb или 1 Tb.

Камера в Pro-версии тоже тройная, она немного отличается от базовой модели. Основной сенсор разрешением 50 Мп (H9000, он же OmniVision OV50H, 1/1,3″, f/1.9, SMA-автофокус, OIS). Также есть широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, автофокус, угол захвата 112°) и телеобъектив на 50 Мп (Sony MX856, f/2.4, оптический зум 2,5х, цифровой зум 50х, OIS). Фронтальная камера на 50 Мп (f/2.1, запись видео в формате 4К) также расположена в отверстии по центру экрана. Имеется 3D-датчик, который отвечает за распознавание лица и взаимодействие со смартфоном при помощи глаз. Емкость аккумулятора тоже составляет 5200 мА·ч, но кроме проводной зарядки мощностью 100 Вт, поддерживается и беспроводная мощностью 66 Вт (зарядка на 64% за 33 минуты).

Обе модели поддерживают различные ИИ-функции, которые улучшают съемку и обработку фото и видео. В оснащение смартфонов также входят поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, экранный сканер отпечатков пальцев, две nanoSIM-карты, стереодинамики с настройкой Honor Histen 7.1, ИК-порт и защита IP55 (только в Honor 200 Pro). Габариты и вес базовой модели: 161,5 x 74,6 x 7,7 мм, 187 гр. Pro-версии: 163,3 х 75,2 х 8,2 мм, 199 гр. Работают устройства на Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0. Смартфоны будут предложены в четырех цветах корпуса — черном, белом, розовом и зеленом.

Цены в Китае на Honor 200: 12/256 Gb — $370, 12/512 Gb — $410, 16/256 Gb — $410, 16/512 Gb — $440. На Honor 200 Pro: 12/256 Gb — $485, 12/512 Gb — $525, 16/512 Gb — $555, 16 Gb/1 Tb — $620. Европейские версии будут представлены 12 июня.