Neuralink продемонстрировал возможности первого пациента с мозговым имплантом

В конце января этого года компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink провела первую имплантацию чипа в мозг человека, который позволит ему управлять смартфоном или ПК при помощи мозговых волн. Сообщалась, что операция прошла успешно. Ноланд Арбо, 29-летний мужчина, был парализован ниже плеч восемь лет после несчастного случая при дайвинге.

Уже в феврале, после восстановления, команда Neuralink учила пациента нажимать на кнопку виртуальной мышки максимально часто. Это в перспективе должно ускорить взаимодействие парализованного пациента с компьютером и со временем даст ему возможность управлять бионическими протезами.

Теперь Neuralink провела небольшую видеотрансляцию с пациентом, которому вживила мозговой имплант. По его словам, операция по вживлению чипа прошла «легко», уже через день его выписали домой, так что «бояться нечего».

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В ролике Ноланд Арбо рассказал инженеру компании, что благодаря чипу научился управлять курсором мыши на своем MacBook, и сравнил это с проявлением Силы джедая из «Звездных войн». Он показал, как играет в онлайн-шахматы, передвигая фигуры на доске «силой мысли».

«Если вы видите, как курсор перемещается по экрану, то это все я. Это довольно круто», — сказал он во время прямой трансляции, перемещая цифровую шахматную фигуру.

Он отметил, что на первых порах ему приходилось прилагать чуть более ощутимые усилия, чтобы заставить курсор двигаться, как бы представляя, что он двигает рукой влево, вправо, вниз, вверх. Теперь процесс «интуитивный», он смотрит в нужное место, и курсор перемещается. Арбо также отметил, что может играть и в Civilization, что намного сложнее с точки зрения управления курсором. Нужно думать о множестве нюансов одновременно и чаще подзаряжать имплант.

«Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути. Предстоит проделать большую работу. Но это уже изменило мою жизнь», — добавил он.

Прямая трансляция содержала относительно мало подробностей. Инженер Neuralink заявил, что дополнительная информация будет опубликована в ближайшие дни.