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17 мая, 2024
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OPPO Enco Air4 Pro: TWS-наушники с автономностью до 44 часов

OPPO Enco Air4 Pro

Компания OPPO, не дожидаясь презентации 23 мая, раскрыла характеристики беспроводных наушников Enco Air4 Pro. Новинка получила впечатляющую автономность, улучшенное шумоподавление и возможность плавного переключения между устройствами бренда.

Enco Air4 Pro оснащены 12,4-мм драйверами с катушкой с титановым покрытием и подключаются по Bluetooth 5.4. Наушники имеют сертификацию Hi-Res Audio и поддерживают кодек LHDC 5.0, а также обеспечивают объемный 3D-звук. OPPO добавила тройные микрофоны на каждый наушник для улучшения шумоподавления (ANC).

Особенностью новинки является длительное время автономной работы. По заявлению производителя, время воспроизведения составляет до 12 часов в режиме AAC с выключенным ANC, чехол для зарядки продлевает общее время работы наушников до 44 часов. OPPO Enco Air4 Pro будут предложены в белом и черном цветах. Официальная цена пока не указана, но ожидается, что наушники будут стоить в Китае около $40-50.

На презентации 23 мая компания также представит смартфоны OPPO Reno 12 и 12 Pro.

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