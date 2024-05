Подписчики расширенных PS Plus получат в мае 13 игр

Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые будут доступны для подписчиков расширенных PS Plus в мае. Всего будет 13 игр, среди которых Red Dead Redemption 2, The Settlers: New Allies и Crime Boss: Rockay City.

Игры для PS Plus Extra и Premium:

Red Dead Redemption 2 (PS4);

Deceive Inc. (PS5);

The Sims 4 City Living (PS4);

Crime Boss: Rockay City (PS5);

The Settlers: New Allies (PS4);

Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5);

Cat Quest (PS4);

Cat Quest II (PS4);

The LEGO Movie 2 Videogame (PS4);

Watch Dogs (PS4).

Игры для PS Plus Premium | Classics:

2Xtreme (PS4, PS5);

G-Police (PS4, PS5);

Worms Pinball (PS4, PS5).

Все игры станут доступны подписчикам сервиса 21 мая.