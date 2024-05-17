Представлен ноутбук Acer Extraordinary Go на базе Core i5-12450H

Компания Acer представила в Китае новый тонкий и легкий ноутбук под названием Extraordinary Go. Вес устройства составляет 1,49 кг.

Acer Extraordinary Go получил 14-дюймовую IPS-панель с соотношением сторон 16:10, разрешением Full HD, частотой обновления 60 Hz и охватом цветового пространства 45% NTSC. Крышка открывается на 180 градусов.

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i5-12450H с энергопотреблением 45 Вт. Используется система охлаждения с двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Ноутбук оснащен оперативной памятью LPDDR5 и твердотельными накопителями PCIe Gen4 с двумя слотами M.2. Поставляется он с предустановленной памятью объемом 16 Gb.

Набор портов включает три USB 3.2 Gen1, полнофункциональный Type-C, HDMI 1.4, 3.5-мм аудиоразъем, RJ45 и слот для карт MicroSD. Аккумулятор емкостью 58 Втч обеспечивает время автономной работы до 8 часов. Также в оснащение входят поддержка WiFi 6 и Bluetooth, камера Full HD и клавиатурой с подсветкой.

Цена Acer Extraordinary Go составляет $415, ноутбук уже поступил в продажу в Китае.