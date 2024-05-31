Netflix анонсировал анимационный сериал по мотивам Minecraft

Стриминговый сервис Netflix объявил о работе над анимационным сериалом по мотивам игры Minecraft. Согласно анонсу, в сериале будет представлена оригинальная история с новыми персонажами, показывающая мир Minecraft в новом свете. Сервис опубликовал на своем YouTube-канале небольшой тизер грядущего шоу.
Производством руководит WildBrain Studios, которая ранее создала такие адаптации, как Sonic Prime и Ninjago: Dragons Rising.
Релиз анимационного сериала состоится «скоро», но хотя бы примерных сроков выхода пока не объявили.