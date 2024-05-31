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1 июня, 2024
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Netflix анонсировал анимационный сериал по мотивам Minecraft

Netflix Minecraft

Стриминговый сервис Netflix объявил о работе над анимационным сериалом по мотивам игры Minecraft. Согласно анонсу, в сериале будет представлена оригинальная история с новыми персонажами, показывающая мир Minecraft в новом свете. Сервис опубликовал на своем YouTube-канале небольшой тизер грядущего шоу.

Производством руководит WildBrain Studios, которая ранее создала такие адаптации, как Sonic Prime и Ninjago: Dragons Rising.

Релиз анимационного сериала состоится «скоро», но хотя бы примерных сроков выхода пока не объявили.

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