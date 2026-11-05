Новый трейлер анимационного фильма The Angry Birds Movie 3

Paramount Pictures опубликовала второй трейлер анимационного фильма The Angry Birds Movie 3 (Angry Birds в кино 3). Это третий после «Angry Birds в кино» (2016) и «Angry Birds в кино 2» (2019) мультфильм по мотивам серии популярных мобильных игр Angry Birds.

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По сюжету Ред (красная пузатая птица), главный герой предыдущих частей, стал отцом трех деток от Сильвер: Джун, Планера и Олли. Параллельно с отцовством, Реду предстоит спасти мир от очередной опасности.

В трейлере также показали персонажа из другой франшизы SEGA — Соника. Какую именно роль играет в мультфильме знаменитый синий еж, эпизодическую или полноценную, пока неизвестно.

The Angry Birds Movie 3 выйдет в зарубежный прокат 23 декабря.