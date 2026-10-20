Аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2 вышел на Netflix

На стриминговом сервисе Netflix вышел аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2. К просмотру доступны сразу все десять эпизодов с нестандартным для жанра хронометражом — от 27 до 30 минут.

В Cyberpunk: Edgerunners 2 рассказывается новая самостоятельная история о мести и искуплении во вселенной Cyberpunk 2077 и она не связана с героем первого сезона Дэвидом Мартинесом и игрой от CDPR.

Revenge with a side of rescue. Cyberpunk: Edgerunners 2 is NOW PLAYING on Netflix. https://t.co/S43Gf0KbZ9 — Netflix Anime (@NetflixAnime) October 20, 2026

Главными персонажами сериала выступают бывший наемник по имени Уик, который лишился имлантов, и нетраннер Ди из клана кочевников, разыскивающий убийц своих друзей. Также важную роль в сюжете играют юный любитель кино Роман и одержимая хромом Талия Янг из семьи корпоратов. Во втором сезоне много внимания уделили отсылкам на Cyberpunk 2077, например, в сериале есть локации из игры.

Второй сезон получился не хуже первого, хотя местами и уступает ему. Ранее стало известно, что в Cyberpunk: Edgerunners 2 появится персонаж Хидео Кодзимы, которого можно было увидеть в игре.