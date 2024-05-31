Лучшие сублимационные принтеры

Основа технологии сублимационной печати — процесс термической возгонки твердых чернил. Краска переходит в газообразное состояние и окрашивает носитель. Газообразное вещество проникает вглубь обрабатываемой поверхности и там конденсируется. Под действием высоких температур поверхность окрашиваемого предмета начинает слегка плавиться. Частицы краски буквально спаиваются с верхними слоями материала. Получается рисунок, устойчивый к механическим воздействиям и стиркам. Печатать таким способом можно практически на любых предметах: интерьерных стойках, флагах, сумках, кружках, дипломах и текстиле. И именно сублимационные принтеры помогут вам воплотить в жизнь любые творческие идеи. Сегодня мы познакомим вас с лучшими моделями, представленными на рынке, от таких надежных брендов, как Epson и Sawgrass.

Sawgrass SG500

Лучший сублимационный принтер для начинающих

Технические характеристики:

Материал для печати: кружки, подставки, чехлы для телефонов, сумки и т.д.

Разрешение: 4800х1200 dpi.

Размер материала: 22х36 см.

Размеры устройства: 39,9х40,7х21,3 см.

Плюсы:

работает с резаками Silhouette и Cricut;

отличное приложение с готовыми шаблонами.

Минусы:

используются дорогие чернила.

Sawgrass SG500 — это сублимационный принтер начального уровня от ведущей компании в этой сфере, которая предлагает полностью интегрированный подход к этим машинам. То есть, Sawgrass производит не только принтеры, чернила и бумагу, но и ведет разработку собственных приложений. Принтер проектирован для совместной работы и даже имеет встроенную поддержку Cricut Maker 3 и Silhouette Cameo 4, что гарантирует, что это устройство подойдет профессионалам. Sawgrass SG500 — самая дешевая и маленькая модель в портфолио этого производителя. Ее цена составляет 625 долларов в отличие от более крупной модели Sawgrass SG1000, которая стоит 1550 долларов и может печатать на более крупных материалах. Но это идеальная машина для дома. Размеры этого принтера сопоставимы с размерами обычного струйного принтера, он прост в использовании и совместим с чернилами SubliJet и EasySubli для достижения отличных результатов. Sawgrass также предлагает приложение Creative Studio для создания собственного дизайна. Но если вы просто хотите импортировать свой дизайн и распечатать прямо из Photoshop, то это тоже возможно. Sawgrass SG500 способен создавать большинство проектов от дизайна футболок до кружек и даже произведений искусства на дереве и пластике.

Epson SureColor SC-F100 (F170)

Лучший недорогой сублимационный принтер

Технические характеристики:

Материал для печати: футболки, кружки, стаканы, домашний декор и т.д.

Разрешение: 1200х600 dpi.

Емкость чернил: 140 мл.

Размер материала: А4.

Размеры устройства: 37,6×50,3×18,8 см.

Плюсы:

доступная заправка чернил;

простота настройки и использования;

работает с различными сублимационными заготовками.

Минусы:

более низкое разрешение печати, чем у Sawgrass.

Epson SureColor SC-F100 (F170) очень прост в настройке и использовании и каждый раз обеспечивает превосходные результаты. Вам понравится, как он легко переключается между печатью на твердых и мягких материалах, поскольку Epson SureColor SC-F100 (F170) позволяет создавать сублимационные отпечатки для всего: от футболок до кружек. В пользу этого говорит и цена аппарата. Принтер может использовать самые дешевые чернила на рынке и использует большие резервуары емкостью 140 мл, в то время как Sawgrass предназначен для работы с чернилами SubliJet объемом 31 мл и поэтому является самым дорогим. Это небольшой настольный сублимационный принтер, полностью удовлетворяющий потребностям небольшого производства. К сожалению, он не поддерживает печать без полей, но даже это не может стать препятствием для покупки такого принтера.

Epson EcoTank ET-2400

Доступный вариант сублимационной печати

Технические характеристики:

Материал для печати: любые материалы, поддерживающие возможность сублимационной печати.

Разрешение: 5760×1440 dpi.

Емкость чернил: 65 мл (на цвет).

Размер материала: А4.

Размеры устройства: 37,6×57,9×25,4 см.

Плюсы:

дешевый путь к сублимационной печати;

есть модуль Wi-Fi;

доступные чернила.

Минусы:

результаты могут быть не всегда качественными.

Epson EcoTank ET-2400 — отличный вариант для сублимационной печати, но на самом деле это не сублимационный принтер. Принтеры линейки Epson EcoTank предназначены для использования чернил без картриджей, а это означает, что вы действительно можете заправить эти принтеры сублимационными чернилами и «преобразовать» этот принтер в сублимационный. Необходимо только до использования сублимационных чернил не заполнять его чернилами, входящими в комплект поставки. И так вы фактически можете переоснастить любой принтер из линейки Epson EcoTank. Мы остановили свой выбор на ET-2400, так как это недорогой принтер, но в то же время оснащен модулем Wi-Fi. Новые принтеры Epson, такие как EcoTank-18100, также хороши, хотя и дороже. Однако будьте осторожны, так как не все принтеры с резервуаром для чернил можно перевести на сублимационную печать. Например, принтеры HP Smart Tank используют термопечать, поэтому они не подходят для такой работы. Также имейте в виду, что переоснащение Epson EcoTank имеет как большие плюсы, так и большие минусы. Очевидными плюсами является то, что он дешевле, чем специально разработанный сублимационный принтер, и вы можете использовать сублимационные чернила любой марки, но эти чернила разъедают головку принтера, и поэтому он не прослужит так же долго, как Sawgrass или Epson SureColor. Наконец, вам, возможно, придется поэкспериментировать, поскольку чернила различаются. Соответственно будут различаться и результаты. Например, Sawgrass был разработан для достижения отличных результатов при сублимационной печати, а переоснащенный Epson EcoTank — это доступный способ сублимационной печати, на которую не распространяется гарантия производителя.

HP Stitch S500

Лучший сублимационный принтер для крупномасштабной печати

Технические характеристики:

Материал для печати: текстиль, вывески, одежда, товары для декора.

Разрешение: 1200×1200 dpi.

Размер материала: ширина рулона до 1,62 м.

Размеры устройства: 256х71х142 мм.

Плюсы:

возможна печать на ткани;

скоростной;

хорошо для больших объемов.

Минусы:

слишком большой для домашнего использования.

Хотите использовать сублимационный принтер для большого бизнеса? Тогда ваш выбор — это HP Stitch S500. Этот широкоформатный сублимационный принтер отлично зарекомендовал себя и подходит для использования в средних и крупных типографиях. Он печатает как на трансферной бумаге, так и непосредственно на ткани, используя одни и те же чернила на водной основе. Он очень быстрый и печатает около 110 м2 материала в час. HP Stitch S500 автоматически очистит и обслужит печатающие головки и даже автоматически подменит отсутствующие сопла. А его относительно компактные размеры и фронтальная загрузка носителя означают, что он не займет много места в рабочем помещении.

Сублимационные принтеры стоят своих денег?

Да, лучшие сублимационные принтеры действительно предлагают хорошее соотношение цены и качества, если вы собираетесь производить на продажу такие продукты, как футболки, копии произведений искусства и многое другое. В долгосрочной перспективе они могут сэкономить деньги, поскольку это дешевле, чем использование дорогого винила, напечатанного термопрессом. Они обеспечивают выдающиеся результаты, особенно для дизайнов с тонкими линиями и сложными деталями. Если вы владелец небольшой студий или занимаетесь индивидуальным бизнесом, то сублимационный принтер подойдет вам по соотношению цена/качество.

Какое программное обеспечение мне нужно для сублимационного принтера?

Вы можете отправлять файлы для печати непосредственно на сублимационный принтер, как на обычный принтер, используя Wi-Fi и приложение вашего принтера. Но если вы хотите проявить творческий подход, вы можете использовать такое программное обеспечение, как Photoshop или CorelDRAW. Для создания проектов и экспорта на печать вы даже можете использовать такие приложения, как Cricut Design Space. Кроме того, сублимационный принтер Sawgrass SG500 имеет собственное приложение для дизайна, позволяющее создавать проекты с нуля или использовать и адаптировать предварительно установленные шаблоны.

Гарантируют ли сублимационные принтеры печать на любом материале?

Да, с их помощью вы можете печатать на любом материале, включая ткани, керамику, пластик, дерево и многое другое, но результаты будут разными. Традиционно лучше всего использовать искусственные материалы, например, ткани из чистого хлопка могут не подойти, поскольку процесс сублимации работает на молекулярном уровне. Лучше всего подойдет смесь хлопка и полиэстера.

Нужен ли термопресс для сублимационной печати?

Да, вам все равно понадобится термопресс для сублимационной печати. Сублимационный принтер экономит время, поскольку вам больше не нужно печатать на дорогом термопереносном виниле, а затем вырезать и удалять лишние элементы дизайна. Вместо этого вы печатаете на сублимационной бумаге по цене около 18 долларов за 100 листов, а затем прижимаете ее под термопрессом к футболке или другому материалу.

Есть ли ограничения для сублимационной печати?

Традиционно продукты, созданные с помощью сублимационной печати, получаются более бледными, чем при использовании других форм термпереноса, а темные поверхности сублимировать невозможно. На рынке есть новые чернила, такие как EasySubli Ink производства Siser, которые выглядят лучше и служат дольше, но они и стоят дороже.

Как выбрать лучший сублимационный принтер?

Выбор подходящего сублимационного принтера для ваших нужд во многом зависит от масштаба проекта. Если вы работаете в небольших масштабах, например, с кружками, чехлами для телефонов или другими мелкими предметами, вам понадобится настольный сублимационный принтер, например, Sawgrass Virtuoso SG500 или Epson EcoTank ET-2400. Однако для рубашек, баннеров и более крупных проектов вам подойдет широкоформатный принтер, такой как HP Stitch S500.