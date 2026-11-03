Как производители превращают заднюю крышку смартфонов в новую платформу

Еще недавно задняя панель смартфона была территорией камер, логотипа производителя и разве что беспроводной зарядки. Сегодня на нее все чаще предлагают что-то прикрепить — причем речь идет уже не только о привычных чехлах, держателях и аккумуляторах. На рынке формируется новый класс мобильных аксессуаров: компактные устройства, которые крепятся к смартфону с помощью магнитов и фактически превращают его в платформу для второй функциональности.

На задней стороне телефона уже появились миниатюрные E Ink-читалки, автономные ИИ-диктофоны, SSD-накопители и достаточно мощные внешние аккумуляторы. Одни позволяют читать, не включая яркий OLED-экран смартфона, другие записывают разговоры и превращают их в структурированные заметки, третьи расширяют доступный объем памяти для больших файлов и профессиональной видеосъемки, четвертые обеспечивают зарядку без единого кабеля. И все это можно буквально носить вместе со смартфоном.

Тенденция выглядит особенно логичной в условиях, когда один мобильный аппарат одновременно является рабочим инструментом, средством коммуникации, камерой, навигатором, электронной книгой и персональным ИИ-ассистентом. Однако именно универсальность смартфона начинает становиться его слабым местом. Уведомления отвлекают от чтения, яркий экран быстрее расходует аккумулятор, во время встречи использование телефона для записи разговора может выглядеть неуместно, а профессиональная видеосъемка быстро упирается в объем встроенной памяти. Отдельный компактный модуль позволяет решить конкретную проблему, сохраняя главное преимущество смартфона — постоянную доступность.

При этом такие аксессуары уже нельзя считать простыми «гаджетами ради гаджетов». Они становятся специализированными инструментами. E Ink-читалка берет на себя чтение, ИИ-диктофон — фиксацию и обработку информации, внешний SSD-накопитель — хранение больших объемов данных и расширение возможностей камеры, а аккумулятор — энергетическую автономность. Смартфон при этом остается центром управления: через него можно передавать книги, синхронизировать записи, получать расшифровки, сохранять отснятый материал и управлять зарядкой. Главный вопрос теперь заключается не в том, можно ли прикрепить устройство к смартфону, а в том, насколько полезным становится такой тандем в повседневной жизни. Мы выбрали несколько наиболее интересных и технологически продвинутых моделей в четырех категориях: мини-читалки, ИИ-диктофоны, внешние SSD-накопители и магнитные аккумуляторы. Относительно цены: так как эти устройства доступны на разных платформах электронной коммерции, в статье приводится ориентировочный ценовой диапазон.

Мини-читалки: второй экран без второго смартфона

Идея маленькой электронной книги, которая крепится непосредственно к смартфону, на первый взгляд кажется странной. У современного смартфона уже есть дисплей, причем намного больше большинства мини-читалок. Однако технология E Ink предлагает принципиально другой сценарий: экран не отвлекает уведомлениями, практически не расходует энергию при отображении статичной страницы и комфортнее воспринимается при длительном чтении.

Одним из самых интересных вариантов сегодня выглядит Xteink X4 Pro. Это 4,3” E Ink-читалка размером 111х69 мм, толщиной всего 5,95 мм и массой 72 гр. Разрешение экрана обеспечивает плотность 219 ppi. Предусмотрены сенсорное управление и физические кнопки, а также регулируемая фронтальная подсветка с теплым и холодным оттенками. Устройство оснащено 16 Gb встроенной памяти и поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 Gb. Есть Wi-Fi и Bluetooth. Xteink фактически показывает, каким должен быть подобный аксессуар: достаточно крупным для комфортного чтения, но при этом существенно меньше и легче обычной электронной книги. Наличие подсветки делает X4 Pro универсальнее большинства ультракомпактных E Ink-моделей, а физические кнопки удобны при чтении одной рукой. Главный компромисс очевиден — на 4,3” экране приходится чаще перелистывать страницы, особенно при чтении PDF и документов с большим количеством графики. Цена: 99 долларов.

Еще интереснее выглядит BOOX Picco — пожалуй, наиболее технологичный представитель нового формата. Его монохромный экран имеет диагональ 3,97”, разрешение 480х800 пикселей и плотность 235 ppi. Размеры составляют 105,5х62 мм, толщина — 5,5 мм, а масса — всего около 58 гр. При этом производитель не стал отказываться от физических кнопок, сенсорного управления и фронтальной подсветки с регулировкой цветовой температуры. Picco располагает 16 Gb встроенной памяти, поддерживает карты памяти microSD емкостью до 2 Тb, а также оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth. Программная платформа включает дополнительные инструменты вроде Pomodoro, Todo и Countdown, поэтому устройство можно использовать не только для чтения. Это уже попытка превратить заднюю сторону смартфона в небольшой дополнительный интерфейс продуктивности. Именно масса становится одним из главных преимуществ Picco. Разница почти в 14 гр по сравнению с X4 Pro может показаться несущественной, но для устройства, постоянно закрепленного на смартфоне, каждый грамм имеет значение. При этом меньшая диагональ делает Picco более карманным, но несколько ограничивает комфорт при работе с крупными документами. Цена: от 100 долларов.

Honor Life S3 идет еще дальше в сторону минимализма. Это 3,68” E Ink-читалка размером около 91х63 мм, толщиной 5,6 мм и массой 61 гр. Плотность экрана достигает 259 ppi. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 650 мА/ч, которого хватает примерно на 30 часов непрерывного чтения. Книги передаются по Wi-Fi 6 через приложение Honor Smart Space, поддерживаются EPUB, MOBI, TXT, DOC, DOCX и PDF, а наличие слота для карт памяти microSD обеспечивает прирост емкости еще 1 Tb. Главный недостаток Honor Life S3 — отсутствие фронтальной подсветки. Читать в темноте не получится, зато в хорошо освещенном помещении или на улице E Ink-экран работает именно так, как и должен. Зато небольшие размеры и масса делают Life S3 одним из самых незаметных вариантов для постоянного крепления к смартфону. Цена: около 59 долларов.

Наконец, Xteink X4 Classic. Это устройство интересно тем, что представляет более простой и легкий вариант X4. При 4,3” E Ink-экране его корпус имеет размеры около 109х68 мм, толщину всего 4,9 мм и массу 68 гр. Здесь нет сенсорного управления и фронтальной подсветки, зато поддерживаются Wi-Fi, microSD емкостью до 256 Gb и магнитное крепление. Аккумулятор емкостью 920 мА/ч обеспечивает длительную автономную работу. Цена: 79-89 долларов.

Таким образом, среди мини-читалок сегодня просматриваются два направления. X4 Pro и BOOX Picco пытаются сделать такой аксессуар максимально универсальным, а Honor Life S3 и X4 Classic делают ставку на предельную компактность. BOOX Picco выглядит наиболее интересным с точки зрения дальнейшего развития концепции.

ИИ-диктофоны: смартфон больше не должен слушать все сам

Еще несколько лет назад отдельный диктофон рядом со смартфоном не выглядел анахронизмом. Сейчас ситуация изменилась: запись голоса стала лишь первым этапом. Современный ИИ-диктофон должен распознать речь, определить участников разговора, расшифровать запись, перевести текст, выделить ключевые моменты и подготовить итоговое резюме.

Одним из наиболее продвинутых устройств такого типа является Plaud Note Pro. По размерам он сопоставим с банковской картой: 85,6х54,1х2,99 мм при массе всего 30 гр. Внутри находятся четыре MEMS-микрофона и VPU, обеспечивающие захват голоса на расстоянии до 5 м. Аккумулятор емкостью 500 мА/ч обеспечивает до 30 часов непрерывной записи в режиме повышенного качества или до 50 часов в экономичном режиме. Есть 64 Gb встроенной памяти, подули Wi-Fi 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.4. Но главное отличие Pro-версии — не цифры в спецификации, а способ работы. Устройство автоматически переключается между режимами записи разговоров и обычных встреч, а небольшой AMOLED-дисплей InstantView позволяет получать информацию непосредственно с диктофона. При этом его можно прикрепить к задней панели смартфона с помощью магнитного крепления. Получается особенно удобная конструкция для интервью, совещаний и телефонных разговоров. Цена: 189 долларов.

UMEVO Note Plus предлагает несколько иной баланс характеристик. При массе около 30 гр и тонком корпусе устройство рассчитано на магнитное крепление к смартфону, располагает 64 Gb памяти и аккумулятором емкостью 400 мА/ч, которого хватает примерно на 40 часов записи. Устройство поддерживает запись обычных разговоров и телефонных звонков, а сопровождающее приложение использует ИИ для расшифровки, составления резюме, перевода и построения интеллектуальных карт. Заявлена поддержка более 140 языков. Особенно интересно, что UMEVO делает ставку не только на сам диктофон, но и на последующую обработку информации. Запись можно превратить в текст, краткое содержание, mind map или документ для дальнейшей работы. В результате небольшой магнитный модуль фактически превращается в персональный «черный ящик» для встреч. Цена: 109-169 долларов.

TicNote Card интересен другой аппаратной архитектурой. У него три микрофона — два всенаправленных MEMS и один вибрационный, который считывает звук через корпус смартфона. При толщине около 3 мм устройство весит меньше 40 гр, располагает 64 Gb памяти и обеспечивает более 20 часов непрерывной записи. Заявлена поддержка более 120 языков и распознавание до 50 участников разговора. Особенно важна возможность работы без постоянного подключения к смартфону. TicNote может записывать разговор автономно, а после восстановления соединения автоматически синхронизирует данные с приложением. Для телефонных разговоров вибрационный микрофон позволяет использовать сам корпус смартфона как источник аудиосигнала. Цена: 160-180 долларов.

Четвертым интересным вариантом остается Plaud Note — более доступная версия Pro. При тех же размерах 85,6х54,1х2,99 мм и массе 30 гр здесь используются два MEMS-микрофона и VPU, дальность захвата составляет до 3 м, а аккумулятор емкостью 400 мА/ч обеспечивает до 30 часов непрерывной записи. Есть 64 Gb памяти, а также модули Wi-Fi и Bluetooth 5.2. Устройство поддерживает два режима — запись окружающего разговора и телефонных звонков, причем для последнего сценария его специально необходимо закреплять на задней панели смартфона. Цена: 159 долларов.

В этой категории особенно хорошо видно, зачем вообще понадобилось магнитное крепление. Диктофон должен находиться рядом с источником звука, но при этом не занимать руки и не требовать отдельной сумки. Смартфон остается экраном и интерфейсом, а тонкая пластина на его спинке превращается в специализированный аудиосенсор. При этом у ИИ-диктофонов есть принципиальный нюанс: запись разговоров затрагивает вопросы приватности и законодательства. Перед записью собеседников необходимо учитывать действующие правила и, где это требуется, получить их согласие.

Внешний SSD-накопитель: смартфон получает «карман» для профессионального видео

Еще один класс устройств, который органично вписывается в концепцию «дополнительного гаджета» для смартфона, — внешние SSD-накопители. Особенно актуальны они для современных камерофонов, способных записывать видео в профессиональных форматах. Для владельцев iPhone Pro такой аксессуар может решить проблему, которую невозможно устранить программными средствами: огромного объема файлов при съемке в ProRes.

Например, SanDisk Creator Phone SSD представляет собой компактный внешний SSD-накопитель, который можно закрепить непосредственно на задней панели совместимого iPhone с помощью MagSafe и подключить по USB Type-C. Накопитель рассчитан на прямую запись видео и обеспечивает скорость записи до 950 Мb/с. Такой сценарий позволяет не занимать внутреннюю память смартфона и сразу сохранять отснятый материал на отдельный накопитель. Это особенно важно при записи ProRes 4K/60. По данным SanDisk, для такого режима необходим внешний накопитель с устойчивой скоростью записи не менее 220 Мb/с. При этом пятиминутная запись ProRes 4K/60 может занимать до 60 Gb, поэтому даже относительно емкий внутренний накопитель смартфона быстро становится ограничением. С внешним SSD-накопителем проблема переносится с телефона на отдельный носитель, который после съемки можно подключить непосредственно к компьютеру для монтажа. Интересно, что здесь магнитное крепление выполняет уже совсем другую функцию, чем в случае с пауэрбанком. Оно не столько обеспечивает питание, сколько превращает SSD-накопитель в часть мобильной съемочной системы: он постоянно находится рядом с камерой, не болтается на кабеле и не требует отдельного держателя. В SanDisk указывают на возможность использовать такой накопитель в связке с ноутбуком или настольным компьютером, а отснятый материал — редактировать непосредственно с внешнего диска. Цена: 100-120 долларов.

Есть и более профессиональный вариант — SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B Recorder, совместимый с MagSafe. Это уже не обычный SSD-накопитель, а внешний рекордер для карт CFexpress Type B, который может записывать на iPhone 15, 16, 17 и 18 Pro/Pro Max видео ProRes вплоть до 4K/120 fps. Таким образом, смартфон превращается не просто в камеру с дополнительной памятью, а в элемент полноценного профессионального видеопроцесса. Цена: 150-160 долларов.

В результате у магнитной экосистемы смартфона появляется еще один важный сценарий: задняя панель становится расширением встроенного накопителя. Если электронная книга добавляет телефону второй экран, ИИ-рекордер — специализированный микрофон и автономную систему записи, а пауэрбанк — дополнительный аккумулятор, то SSD-накопитель фактически увеличивает его «память» и позволяет использовать смартфон в более тяжелых сценариях без компромиссов по объему внутреннего хранилища. При этом направление развивается не только вокруг iPhone: SanDisk уже предлагает целую линейку внешних накопителей для смартфонов, включая Phone SSD, Creator Phone SSD и варианты с магнитным креплением. Совместимость и набор функций зависят от конкретной модели телефона и накопителя, поэтому при выборе такого решения особенно важны интерфейс USB Type-C, поддерживаемая скорость записи и возможность прямой записи видео.

Магнитные повербанки: самый практичный вариант

Если мини-читалки и ИИ-диктофоны пока остаются нишевыми устройствами, то магнитный аккумулятор уже стал вполне привычным аксессуаром. Но современные модели заметно отличаются от первых MagSafe-повербанков: растет емкость, появляется Qi2, ускоряется проводная зарядка, добавляются встроенные кабели, подставки, дисплеи и даже активное охлаждение.

Anker MagGo Power Bank 10K остается одним из наиболее сбалансированных вариантов. Модель предлагает емкость 10000 мА/ч, беспроводную зарядку мощностью до 15 W и USB Type-C с выходной мощностью до 30 W. Размеры составляют 107,3х68,8х19,8 мм, масса — 250 гр. Есть встроенный дисплей, показывающий уровень заряда и оставшееся время зарядки. Это один из наиболее универсальных вариантов: устройство можно использовать как обычный внешний аккумулятор или постоянно держать прикрепленным к смартфону. Однако 250 гр — довольно существенная прибавка к массе телефона, поэтому такая модель больше подходит для поездок и длительной автономной работы, чем для постоянного ношения. Цена: 90 долларов.

Sharge ICEMAG 3 делает ставку на максимальную функциональность. При емкости 10000 мА/ч он поддерживает Qi2 с беспроводной мощностью до 25 W и проводную зарядку мощностью до 35 W. Для борьбы с нагревом при беспроводной зарядке используется активное охлаждение. Кроме того, в корпус встроены откидная подставка и кабель USB Type-C. Размеры составляют 110х70,5х19,7 мм, масса — около 220 гр. Именно ICEMAG 3 показывает, насколько далеко ушел этот класс устройств от простого «кирпичика с батареей». Повербанк одновременно является зарядной станцией, подставкой и кабелем, а активное охлаждение позволяет компенсировать один из главных недостатков быстрой беспроводной зарядки — тепловыделение. Цена: 80 долларов.

Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand выглядит менее экстремально, зато предлагает практически универсальный набор функций. Емкость составляет 10000 мА/ч, мощность проводной зарядки достигает 33 W, беспроводной — 15 W. Встроенный кабель USB Type-C избавляет от необходимости носить отдельный провод, а откидная подставка раскрывается примерно на 800. Есть цифровой дисплей уровня заряда и возможность одновременно заряжать несколько устройств. При размерах 108,8х68,9х20,25 мм Xiaomi весит 229 гр. Это больше, чем хотелось бы от тонкого аксессуара на задней стороне смартфона, но дополнительная толщина объясняется емкой батареей, механизмом подставки и встроенным кабелем. Цена: около 45 долларов.

На противоположном полюсе находится Huawei SuperPower Magnetic Power Bank. Его емкость составляет 5000 мА/ч, зато толщина всего 11,26 мм, а масса — около 141 гр. Габариты — 98,7х68,95 мм. Проводная зарядка поддерживает двустороннюю мощность до 25 W, беспроводная — до 15 W от собственного аккумулятора и до 30 W при использовании самого устройства как беспроводного зарядного устройства от внешнего питания. В корпус встроена складная подставка. В сравнении с моделями Anker, Sharge и Xiaomi, вес которых находится в пределах от 200 до 250 гр, разница в 80-110 гр на смартфоне ощущается весьма заметно. Цена: 70-80 долларов.

Четыре устройства — одна концепция

Если сравнить четыре категории непосредственно, становится заметно, насколько разными могут быть требования к конструкции такого аксессуара. Читалке прежде всего нужны минимальная масса и энергоэффективность. Она может оставаться прикрепленной к смартфону часами, поэтому лишние 50-100 гр быстро становятся ощутимыми. ИИ-диктофону важнее компактность и качество микрофонной системы. Его задача — не мешать пользователю. При этом дополнительные микрофоны и специализированные сенсоры дают им преимущества перед обычной записью на смартфон. Повербанк находится в противоположной ситуации. Здесь физика диктует свои правила: больше емкость — больше масса и толщина. Поэтому устройства на 10000 мА/ч неизбежно превращаются в достаточно тяжелые «рюкзаки» для смартфона. Внешний SSD-накопитель решает совершенно другую задачу. Здесь важны не столько емкость и масса, сколько скорость передачи данных, стабильность записи и возможность работать с большими объемами информации непосредственно во время съемки. Для современных камерофонов такой накопитель особенно полезен при записи видео в профессиональных форматах вроде ProRes. При этом магнитное крепление позволяет превратить накопитель в часть мобильной съемочной системы, не занимая руки пользователя и не требуя отдельного держателя.

Что в итоге?

Смартфон становится универсальным компьютером, однако универсальность не всегда означает удобство. Иногда лучше вынести конкретную функцию в отдельный специализированный модуль. При этом у каждого подхода есть своя цена. Мини-читалка добавляет еще один экран и ограничена небольшой диагональю. ИИ-диктофон требует доверия к облачным сервисам и поднимает вопросы конфиденциальности. Повербанк увеличивает толщину и массу смартфона, а быстрая беспроводная зарядка неизбежно связана с тепловыделением. SSD-накопитель практически не влияет на автономность и может быть очень компактным, но его преимущества раскрываются главным образом в сценариях, связанных с большими объемами данных и профессиональной съемкой.

Но именно здесь и появляется наиболее интересная перспектива. Магнитная система крепления превращает заднюю панель телефона в своеобразный универсальный порт, только вместо передачи данных или питания она позволяет физически подключать к смартфону специализированные модули, и завтра на этом месте вполне могут оказаться дополнительные камеры, сенсоры, мини-дисплеи, игровые контроллеры или другие специализированные ИИ-устройства, которые постепенно заполняют рынок. И тогда смартфон станет центральным модулем персональной вычислительной системы, к которому пользователь сможет пристегивать нужные ему функции по мере необходимости.