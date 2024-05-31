MediaTek представил процессоры Dimensity 7300 и 7300X для обычных и складных смартфонов

Компания MediaTek представила два новых процессора для мобильных устройств среднего уровня — Dimensity 7300 и Dimensity 7300X. Обе платформы производятся с использованием 4-нм техпроцесса. Модель Dimensity 7300X предлагается использовать в составе складных смартфонов, так как в нем реализована поддержка двух дисплеев.

В состав процессоров входят 4 ядра Cortex-A78 с частотой 2,5 GHz и 4 ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 GHz. Графическая часть представлена ARM Mali-G615 MC2, который оснащен набором оптимизаций MediaTek HyperEngine. GPU позволяет добиться повышения энергоэффективности на 20% и ускорения FPS на 20%. Dimensity 7300 и 7300X поддерживают оперативную память стандартов LPDDR4x и LPDDR5 (до 6400 Мбит/с), и флеш-память UFS 3.1. По словам MediaTek, переход на 4-нм техпроцесс позволил снизить на 25% энергопотребление ядер Cortex-A78 по сравнению с этими же ядрами в предшествующем 6-нм Dimensity 7050.

По части фото- и видеовозможностей процессоры поддерживают датчик камеры с максимальным разрешением 200 Мп, запись видео в формате 4K со скоростью 30 кадров/с, HDR-видео в 4K, полнопиксельную автофокусировку, двойной захват видео, AI-3A с автоэкспозицией, AWB и AF. Заявляется поддержка 10-битных экранов с разрешением до WFHD+ и частотой обновления 120 Hz или дисплеев с Full HD+ и частотой до 144 Hz.

Кроме того, процессоры имеют встроенные ИИ-ускорители MediaTek APU 655, отвечающие за различные ИИ-функции камеры. APU помогает определять объекты на экране, распознавать лица, а также автоматически подбирать нужные настройки под определенные условия съемки. Также реализована поддержка сетей от 2G до 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.4, GPS и других систем.

Ожидается, что первым смартфоном на базе MediaTek Dimensity 7300X будет складной Motorola Razr 50, а Dimensity 7300 появится в составе OPPO Reno 12 5G.